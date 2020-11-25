Перед смертью в жизни Диего Марадоны появилась новая женщина, которую он во всем слушал

После смерти Диего Марадоны появились неожиданные подробности последних дней великого футболиста. Фото: REUTERS

После смерти Диего Марадоны появились неожиданные подробности последних дней великого футболиста. Ему, как известно, была сделана серьезная операция. Однако же, после того, как Диего выписали из больницы, то он отправился не в свой дом, который находится в Брандсене, а его переправили в район Тигре. И уже там Марадоне помогали близкие, специальные доктора. Но особое место в жизни Диего Марадоны в последние дни занимала одна женщина.

Доктор Агустина Косачева познакомилась перед операцией с Диего и сопровождала далее его в лечении. Он полностью ей доверял - а Косачева известна в своей стране как психоаналитик и врач, специализирующийся на борьбе с зависимостями.

Доктор Агустина Косачева познакомилась перед операцией с Диего и сопровождала далее его в лечении. Фото: www.ineco.org.ar

- Она познакомилась с ним перед операцией. Разговривала с Диего как профессионал и он ее во всем слушал. Она единственная, кто сумел войти в самое трудное место в жизни Диего - его голову. Это - та женщина, которая заслужила его доверие, а это было нелегко после операции, - сказал журналист Хорхе Риал. Отметив, что после операции Марадона находился в депрессии и был очень подавлен.

Диего Марадона, напомним, ушел из жизни 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.

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