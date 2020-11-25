Виктор Гусев: «Марадона ревновал к Пеле, говорил, что король должен быть только один»

Пеле и Диего Марадона. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Телекомментатор Виктор Гусев вспомнил, как его когда-то подвел Диего Марадона, и как он потом провел пару необычных часов в компании великого аргентинца на крыше ЦУМа.

- Марадона должен был стать героем моего первого репортажа на Первом канале, - рассказывает Виктор Гусев. - Лас-Вегас, декабрь, 1993 год, жеребьевка ЧМ-94, и у нас договоренность с Марадоной об интервью. Но он не пришел, причем не только на интервью, вообще не приехал на церемонию. Почему? Потому что там был Пеле. Марадона очень ревновал к бразильцу, говорил: «Либо я, либо он. Король должен быть один». Потом это прошло, они восстановили отношения, стали лицами одной и той же компании. И сегодня Пеле сказал очень красивую фразу про Марадону: «Когда-нибудь мы сыграем вместе на небесах».

Спортивный комментатор Виктор Гусев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но тогда противостояние было очень острым в соперничестве за титул Короля футбола. И ведь не случайно только их называют претендентами на эту корону. Ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду – а только Пеле и Марадону. Потому настоящий король футбола должен обязательно выиграть чемпионат мира.

- Вы же потом все равно пересекались с Марадоной. Как это произошло?

- Это произошло в очень необычном месте – на крыше ЦУМа в Москве. Это была благотворительная акция, там были установлены ворота, и Марадона должен был забивать в них голы. Каждый точный удар означал благотворительный перевод больным детям. Я был ведущим этой акции, и видел, как Диего нервничал, как потел и переживал, долго не мог попасть мячом в ворота. И он почему-то передо мной извинялся за это, шутил все время. Но в результате все, что нужно забил, и все было перечислено. Он таким мне и запомнился: немного скандальным, немного заносчивым, но в то же время трогательный, и в итоге - великий.

- Вам не показалось, что он устал от футбола? От всей легендарности, которая его сопровождала?

- Элементы усталости чувствовались. Но в то же время он понимал, что это его крест. Полностью известная фраза звучит так: «О покойных либо хорошо, либо ничего, кроме правды». И я знал, что в Москве Марадона отдыхал очень хорошо и буйно. Он опоздал на встречу, и возможно из-за того самого отдыха и не мог попасть в ворота.

- И все-таки, почему он великий?

- Марадона - сама история футбола. Хотя бы потому, что он в течении нескольких минут стал главным злодеем мирового футбола и главным его героем. 1986 год, чемпионат мира, матч с Англией. Сначала Диего забивает рукой, той самой рукой бога, и не признается – значит злодей! А потом он же становится автором самого красивого гола в истории футбола. В этом матче, в этих четырех минутах, квинтэссенция всей его жизни.

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