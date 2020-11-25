О Марадоне плачет не только Аргентина. Траур, песни, цветы: как мир прощается с лучшим футболистом планеты

Мир прощается с Диего Марадоной Фото: REUTERS

Сегодня не стало самого яркого футболиста современности Диего Марадона. На его родине в Аргентине объявлен трехдневный траур, что случается только в случае кончины великого национального деятеля.

Оплакивают Марадону и футбольные клубы, за которые он выступал. В Неаполе смерть звезды назвали настоящей трагедией и уже собираются домашний стадион «Наполи», где творил чудеса в конце 80-х годов Диего Марадона, назвать его именем.

Болельщики собрались у стадиона в Неаполе Фото: REUTERS

Еще один знаменитый клуб «Барселона», в котором Марадона начинал свою клубную карьеру в Европе, пишет в Твиттере: «Барселона» выражает свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью Диего Армандо Марадоны, игрока нашего клуба и иконы мирового футбола. Покойся с миром, Диего.»

Фанаты оплакивают смерть легенды аргентинского футбола Диего Марадоны у стадиона Сан-Паоло в Неаполе Фото: REUTERS

А вот как поэтически провожает в последний путь своего бывшего футболиста испанская Севилья:

«И весь город пел,

Марадо, Марадо

Родилась рука Бога

Марадо, Марадо

Он посеял радость в деревне

Он наполнил славой эту почву...

Вечный Диего.», - написано в Твиттере команды.

Неаполитанский болельщик Фото: REUTERS

Все, конечно, вспоминают «руку бога», которой он забил гол на чемпионате мира англичанам. Говорят, что бог был всегда милостив к кудеснику мяча – Марадона умер без мучений, после того как прилег отдохнуть…

Жительница Буэнос-Айреса с портретом Марадоны Фото: REUTERS

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности)