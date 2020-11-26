Наследство Диего Марадоны: футболист грозился вычеркнуть всех из завещания

Диего Марадона ушел из жизни, оставив большое состояние. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диего Марадона был величайшим футболистом всех времен. Но после своей смерти не оставил практически ничего. Одним СМИ утверждают, что состояние короля футбола оценивается в 500 тысяч долларов, другие называют еще меньшие суммы. Но все сходятся в одном: Марадона все свои деньги давно давно потратил.

Сколько получал Марадона

В 1980-х Марадона был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. «Барселона» купила его за 7 млн долларов, и это была самая крупная трансферная сделка того времени. Итальянский «Наполи» заплатил 10,5 млн и это стало новым рекордом. А сам Диего не только получал хорошую зарплату, но и имел приличные контракты с такими монстрами, как Coca Cola и Puma.

В 80-х Марадона был одним из самых оплачиваемых спортсменов мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Куда делись все деньги

Но за годы скандалов, разбирательство с внебрачными детьми и алиментами, неприятностей с полицией, штрафами за употребление наркотиков и прочие правонарушения, состояние Марадоны стало таять. А затем по нему был нанесен сокрушительный удар итальянской налоговой службой. Она выставила аргентинцу штраф за неуплату налогов за тот период, когда он играл в «Наполи» (с 1984-го по 1991 год). Сумма вместе с пенни составила астрономические 42 млн евро.

Так что последний десяток лет для Марадоны превратился в череду бесконечных тяжб с налоговиками. Адвокаты аргентинца утверждали, что все было заплачено еще в 2003-м году, и вообще налоги должен был платить клуб, а не Диего. Иногда итальянская полиция проворачивала громкие акции. Например, снимала с Марадоны часы, а однажды даже вытащили из уха бриллиантовую серьгу, которая потом была продана за 25 тысяч евро.

за годы скандалов, разбирательство с внебрачными детьми и алиментами, неприятностей с полицией, штрафами за употребление наркотиков и прочие правонарушения, состояние Марадоны стало таять. Фото: REUTERS

Сколько зарабатывал аргентинец в последнее время?

Доход Диего Марадоны в последние годы складывался из зарплаты, рекламных контрактов и гонораров за активности. Все это оценивалось в 100-150 тысяч долларов в месяц. Например на посту главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» за 11 месяцев Марадона должен был заработать 1,6 млн долларов. А например, во время ЧМ-2018 ФИФА платила легенде футбола за то, чтобы он посещал матчи и был украшением турнира, порядка 10 тысяч евро в день.

Аргентинский футболист Диего Марадона на церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном Кремлевском дворце. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто наследники Диего?

Это запутанная история. У Диего Марадоны пять официально признанных детей и бог знает сколько еще внебрачных. В последнее время обнаружилось трое отпрысков на Кубе, где Марадона проходил лечение от наркозависимости. В Аргентине еще как минимум двое человек ведут тяжбу, чтобы иметь право называть Марадону отцом. Но пока официальных наследников пятеро – две дочери от первого брака с Клаудией (Далма и Джанина), а так же еще три ребенка, появившиеся позже – Хана, Диего Джуниор и Фернандо Диегито.

В последнее время Марадона жил с Росио Оливе, которая моложе его первых дочерей. Но про официальный брак ходили только разговоры. Так что кто из детей гражданской жены и какие права имеет на наследство – предмет долгих рассмотрений в судах.

президент Кубы Фидель Кастро позирует с Аргентинской футбольной звездой Диего Марадоной, его женой Клаудией Вильяфане и их двумя детьми во время визита во дворец революции в Гаване Фото: REUTERS

Диего грозил всех лишить наследства

Сам Марадона в прошлом году вообще заявил, что не собирается ничего оставлять своим детям. Разъярившись на очередные слухи об удручающем состоянии своего здоровья, Диего разродился угрозами. «Я скажу вам всем, что я не собираюсь ничего оставлять, я все пущу на благотворительность. Все, что я заработал за всю свою жизнь, я отдам на благие цели», — пообещал футбольный бог.

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