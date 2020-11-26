Слепаков намекнул на развод с женой и рассказал, почему ему страшно жениться после 40 лет

Семен Слепаков рассказал о страхе женитьбы после 40 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков крайне неохотно говорит о своей личной жизни. Шоумен восемь лет был женат на девушке по имени Карина, однако в прошлом году перестал появляться на публике с супругой. Тогда же молва приписала ему роман с актрисой Светланой Ходченковой, снявшейся в главной роли в сериале «Домашний арест», сценарий которого написал Слепаков. Окружение Семена рассказывало, что он развелся, однако сам он этого не подтверждал. И вот теперь Слепаков намекнул, что действительно холост. И даже порассуждал на тему нового брака.

В интервью Алене Долецкой для ее YouTube-канала «Решайся!» шоумен рассказал о трудностях вступления в брак после 40 лет. К слову, 41-летний Семен появился перед камерой без обручального кольца, так что, вероятно, он теперь действительно завидный холостяк. По словам Слепакова, с возрастом растут и риски для человека.

- Что для меня сильно рискнуть в личных отношениях? Замуж позвать человека, - признался Семен. - Шкала риска вместе с возрастом повышается. Чем больше лет, тем больше риска во всём. Ты сильно привыкаешь к своим маленьким комфортам. Это в двадцать лет мы могли ради отношений пожертвовать и тем, и тем… А уже в 41 непонятно, чем ты вообще готов жертвовать.

Шоумен 8 лет был женат на девушке по имени Карина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Артист считает, что современные браки сильно отличаются от семей наших бабушек и дедушек. И сегодня от спутников жизни не требуется бесконечно готовить или наводить уют, поэтому мы ищем в своих половинках совсем другое.

- Раньше, наши бабушки и дедушки вступали в брак, чтобы сбежать в самостоятельную жизни и «прикрывать» друг друга. Сегодня тебе уже неважно, чтобы человек готовил для тебя еду или застилал постель. Тебе важно, чтобы с этим человеком тебе было просто классно, - так охарактеризовал Слепаков свою идеальную спутницу жизни.

О том, что у Семена Слепакова якобы роман со Светланой Ходченковой, стало известно в сентябре прошлого года. Актриса и шоумен появились вместе на вручении премии одного из глянцевых журналов. После этого звезд экрана якобы видели вместе в Эрмитаже, где их интересовало отнюдь не искусство. Очевидцы рассказывали, что Светлана и Семен не скрывали своих чувств и прилюдно целовались. После этого поклонники особенно пристально наблюдали за малейшими изменениями в фигуре Ходченковой - стоило ей надеть объемный жакет, как Интернет тут же взрывался новостью о беременности актрисы.

Терпение Светланы лопнуло и в одном из интервью она решила рассказать о своих чувствах к Слепакову. По словам Ходченковой, между ними ничего нет — они просто вели вместе модную премию, и после этого поползли слухи о том, что у них роман.

Слепакову приписывали роман со Светланой Ходченковой. Но она его опровергла. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — всё, у них уже роман, - посетовала Ходченкова. - С Семёном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи.

Актриса уверяет, что на мероприятие, где ее сфотографировали вместе со Слепаковым, она пришла совсем с другим мужчиной — Александром Молочниковым, режиссером двух ее фильмов «Аризона» и «Скажи ей». Но в итоге в кадр попали только Светлана и Семен, как будто они были вдвоем.

- Ни на одной фотографии нас нет вместе с Молочниковым, с которым мы туда вместе пришли: его везде отрезали — и остались только мы с Семёном, - рассказала Светлана. - И понимаешь, всё, сразу у нас со Слепаковым роман.

На вопрос: общается ли она со Слепаковым, Ходченкова ответила:

- Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор - наше всё, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон!