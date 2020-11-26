Алексей Пивоваров снял фильм о закулисье сервисов Яндекса

Отечественный IT-гигант необычным образом подвел итоги года

ЧТО ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ИЗ ИСКУССТВ

Яндекс освоил новый жанр общения с пользователями. Обычно раз в год уважающий себя руководитель любого технологического гиганта забирался на “броневичок” и рассказывал о перспективах цифровой революции на вверенном ему участке рынка. Это повелось еще со времен главы Apple Стива Джобса. А если быть до конца точным, то традицию вещать с броневика заложил другой профессиональный революционер, который, кажется, утверждал, что важнейшим из искусств для нас является Интернет. Или что-то в этом роде (надо будет погуглить, чтобы не ошибиться).

Так вот Яндекс отказался от привычного формата большой ежегодной пресс-конференции. Отчасти причиной тому пандемия, а отчасти - соблазн напрямую обратиться к каждому пользователю, пользуясь безграничными возможностями, которые открыла для нас удаленка. Чтобы при личном знакомстве с каждым из нас избежать всех этих сложностей с церемониями и этикетом, Яндекс пригласил в качестве посредника хорошо всем нам знакомого журналиста, телеведущего и блогера Алексея Пивоварова. А тот по привычке не удержался и снял фильм-расследование о том, как создаются сервисы Яндекса и как устроен механизм работы IT-корпорации.

ЛАВКА ЧУДЕС

Например, заведующий Яндекс.Лавкой Илья Красильщик объяснил чудесный феномен сервиса по доставке еды, который в некоторых случаях способен вручить продукты заказчику уже через 4 минуты после оформления заявки. Оказывается, умельцы Яндекса научились собирать заказ из 7 товаров за 60-70 секунд - то есть чтобы найти и уложить в корзину 1 товар тратится около 10 секунд! Ну, а дальше дело техники, поскольку в Москве устроено около 200 складов Яндекс-Лавки и сеть географически расположена в городе таким образом, чтобы курьер мог доехать на велосипеде от лавки до края доставки за 7 минут.

Впрочем не всегда роль курьеров выполняют живые люди. В трех точках заказы доставляют роверы-беспилотники: один из них обслуживает бизнес-центры в районе улицы Малая Дмитровка в Москве, другой окормляет Сколково, а третьего можно встретить с авоськами на территории наукограда Иннополис в Казани.

- Мы очень серьезно вкладываемся в технологии беспилотного движения, это не только небольшие роверы, но и полностью автономные автомобили, - говорит управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян. - Дело в том, что после 2020 года спрос на доставку вырастет во всем мире. И если ничего не придумать, то вскоре одна половина человечества будет занята доставкой посылок второй половине человечества. Мы верим, что через некоторое время можно будет сесть в автомобиль, назвать адрес и робот без проблем доставит тебя туда, куда надо.

Беспилотники Яндекса проехали по дорогам в общей сложности уже 9 миллионов километров, правда, под бдительным присмотром инженеров-испытателей, которые, как правило, наблюдают за происходящим с пассажирского кресла. Так что светлое автономное будущее представляется не таким уж и далеким.

ТОЧНОСТЬ - ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЯ И КУРЬЕРА

Кстати, сеть складов Яндекс.Лавки стала основой нового сервиса под кодовым названием “доставка в один клик”, который пока тестируется в 4-5 точках столицы, но вскоре станет доступен по всей Москве. Идея состоит в том, чтобы доставка приезжала не тогда, когда на небе счастливым образом сложатся звезды (а вы просидели полдня в ожидании курьера), а когда вам удобно - причем с точностью до 10-15 минут. Как это выглядит технически, рассказал Даниил Шулейко руководитель компании Яндекс.Такси. Допустим, вы заказали чайник. Его ночью привозят в ближайшую Яндекс.Лавку и оповещают заказчика, что с 6 утра товар уже под боком и по вашему сигналу (тот самый один клик) этот чайник приедет к вам домой за 10 минут.

ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Впрочем, не чайниками едиными жив IT-гигант. Главный прорыв компании за последние 10 лет, по словам Тиграна Худавердяна, произошел в алгоритме поиска. Яндекс перешел на новые поисковые технологии анализа текста - они основаны на огромных нейросетях, использующих архитектуру трансформеров. Это те самые технологии искусственного интеллекта или, если угодно, машинного обучения, если словосочетание “искусственный интеллект” ассоциируется у вас с популярной страшилкой о восстании машин. В итоге поиск получается более точным, быстрым и сообразительным - то есть алгоритм даже по очень неполному и путаному запросу способен понять, чего вы от него хотите.

Будем надеяться, что искусственный интеллект заодно проследит, чтобы в топе Яндекса не появлялись новости вроде анекдотического сюжета о том, что главным признаком коронавируса является то, что вы начали им болеть (регулярно читаю подобное - ей богу! - авт). Ну, и тому подобные откровения в стиле Козьмы Пруткова.

АЛИСА СТРОИТ ГЛАЗКИ

Напоследок, создатели Яндекса показали пользователям новый домик, где поселилась Алиса - голосовой помощник (или помощница?), в немалой степени обладающая здравым смыслом, чувством юмора и, между прочим, чувством собственного достоинства (вот бы кому доверить рулить новостями на Яндексе). Бывало поспоришь с ней сгоряча, когда ей вздумается объезжать пробки на Ярославке по неведомым дорожкам, ведущим в тупик, и поневоле задумаешься, а не началось ли уже восстание машин? Иной раз из пререканий с женой выходишь с меньшими потерями…

Впрочем, мы отвлеклись. Новым домиком для Алисы оказалась умная мощная колонка Яндекс.Станция Макс. Главные отличия новой колонки от девайса предыдущего образца это объемный трёхполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана. Общая мощность колонки 65 ватт - вполне годиться для устройства шумной вечеринки. Благодаря экрану Алиса способна более эмоционально общаться с людьми - она научилась делать глазки, показывать “сердечко” от избытка чувств, демонстрировать прогноз погоды или текущее время. Хотя Алисе исполнилось только 3 года, ей пользуется 45 миллионов человек. Недавно Алиса научилась различать, когда с ней говорят взрослые, а когда - дети. Ребятня готова болтать с ней часами, а Алиса ухитряется подстраиваться под общение с детворой. С ними она еще более дружелюбна, шутлива и свободно переходит на “ты”. Малышне комфортнее, когда с ними общаются на равных. Впрочем, многие бы хотели перейти на “ты” с миром гаджетов, но не у всех это получается.