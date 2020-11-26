Уволенным из бундесвера геям выплатят компенсацию

После принятия закона каждый немецкий военнослужащий может подать жалобу, если его уволили из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или препятствовали продвижению по службе. Фото: EAST NEWS

Правительство Германии приняло закон, реабилитирующий военнослужащих, подвергшихся дискриминации за гомосексуальность.

Министр обороны, лидер христианских демократов (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявила, что для нее чрезвычайно важно обеспечить выплату компенсаций военнослужащим, на протяжении многих лет подвергавшимся дискриминации. Это важно, считает она, и для армии ФРГ.

В бундесвере геи долгое время считались «угрозой безопасности». Рудольф Шарпинг, бывший министр обороны в правительстве Герхарда Шредера, выражал «серьезные сомнения в пригодности солдат-гомосексуалов». Несмотря на свое негативное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, Шарпинг в 2000 году подписал приказ, обеспечивающий гомосексуалистам равные права с товарищами по службе, придерживающимися традиционной сексуальной ориентации.

Через два года министр был отправлен в отставку из-за опубликованных снимков, на которых он купался в бассейне на Мальорке со своей подругой. Злые языки утверждали, что если бы он проводил время с другом, то может быть, его бы не уволили.

Заботу и внимание к гомосексуалистам в бундесвере проявляли и все последующие руководители оборонного ведомства.

В 2016 году очередной министр обороны ФРГ Урсула Фон дер Ляйен провела внутреннее расследование и выяснила, что в бундесвере систематически препятствовали продвижению по службе солдат-геев. «Дискриминация в войсках была реальностью», - сделала вывод она.

«Теперь мы можем исправить страдания этих людей. Необходимо как можно скорее предложить пострадавшим особую форму возмещения ущерба и таким образом закрыть эту темную главу в истории», - цитирует Spiegel нынешнего министра обороны Германии.

После принятия закона каждый может подать жалобу, если его уволили из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или препятствовали продвижению по службе. Закон будет распространяться и на геев — бывших военнослужащих народной армии ГДР.