Израиль готовится к удару США по Ирану

Если ситуация будет развиваться по допущенному сценарию, то вполне возможна атака Израиля как напрямую со стороны Ирана, так и через группировки в Сирии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силы обороны Израиля готовятся к американскому удару по Ирану, который может случиться буквально в последние дни президентства Дональда Трампа. Указания готовиться к подобному развитию ситуации получили израильские военные, сообщают СМИ.

При этом каких либо данных, включая доклады разведки, указывающих на возможность нанесения удара у израильтян нет. Просто высокопоставленные военные и разведчики считают, что такой вариант развития событий вполне возможен незадолго до инаугурации нового американского президента.

Израильские чиновники утверждают, что получат информацию до того, как армия США начнет действовать, однако не уверены, что этого времени хватит на приведение собственных сил обороны в полную боевую готовность.

Если ситуация будет развиваться по допущенному сценарию, то вполне возможна атака Израиля как напрямую со стороны Ирана, так и через группировки в Сирии.

Ранее появилась информация, что Трамп поднимал вопрос о возможности нападения на главный иранский объект по обогащению урана, а также в очередной раз подчеркнул неизменность жесткой политики Соединенных Штатов по отношению к официальному Тегерану.