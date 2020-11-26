Что произошло после матча Атлетико - Локомотив

"Локомотив" сыграл вничью 0:0 с "Атлетико". Фото: REUTERS

Московский "Локомотив" продолжил свое весьма достойное выступление на групповом этапе Лиги Чемпионов. Команда Марко Николича сыграла вечером 25 ноября вничью 0:0 в Мадриде с "Атлетико". И с 3 очками уверенно идет на 3 месте в своей группе розыгрыша ЛЧ.

- Еще одна ничья. 0:0 здесь и 1:1 в Москве. Как я говорил перед матчем, не могу быть доволен одним очком, хотелось три. Но, глядя на то, что происходило на поле, не могу злиться из-за ничьи. Хочу поздравить свою команду. Было много дисциплины, много бега. У нас три очка и еще два тура в Лиге чемпионов. Посмотрим, на каком месте мы окажемся, - сказал после матча с "Атлетико" главный тренер "Локомотива" Марко Николич в интервью клубной пресс-службе.

При этом, он не смог дать ответ на вопрос, почему же "Локо" проигрывает волгоградскому "Ротору", но так рьяно бьется против "Атлетико". Однако же сказал, что настрой на испанцев у его подопечных был хорошим:

- Мы играли с «Атлетико», который три дня назад победил «Барселону». Это хорошая качественная команда. До этого «Атлетико» четыре раза обыграл «Локомотив». Против них очень сложно. Они играют с энергией и дисциплиной, в команде много качественных футболистов. Я доволен, как «Локомотив» справился со всем этим. Что касается настроя, я уже говорил, что главное – дисциплина и концентрация. Не нужно путать это с желанием. Когда наша команда играет дисциплинированно и не пропускает, результат всегда хороший. Сейчас нужно играть в такой футбол. После сборов все может поменяться, но сейчас рецепт именно такой.

Молодой полузащитник Даниил Куликов поделился своим мнением об игре в Испании:

- Мы ехали сюда за победой. У нас была задача не давать, чтобы они делали передачи через середину поля, играли через фланги. Думаю, это получилось. Мы готовимся к каждому сопернику, в том числе и к «Атлетико». Нам удалось предотвратить опасность на стандартах у своих ворот. Старались чаще двигать мяч с фланга на фланг. Думаю, у нас это получалось в каких-то моментах.

А вот полузащитник Владислав Игнатьев заявил, что он слегка раздосадован итогом поединка с "Атлетико":

- Жалко, в конце Мага не забил, можно было бы с победой поздравлять. Пытались играть на ноль сзади, были моменты, когда Мага вышел один на один и не реализовал, у Зе был момент. Ждали своего шанса, но не дождались, к сожалению.

Следующая игра у "Локомотива" - 28 ноября против "Ахмата" в Грозном. А уже 1 декабря на своем поле москвичи примут австрийский "Зальцбург".