Проект «Навальная» – по шаблону проекта «Тихановская»

Алексей и Юлия Навальные на митинге в Москве, 2013 г. Фото: Иван ВИСЛОВ

Небольшая газета «Вечерний Гамбург» внезапно стала самой цитируемой в России. Её журналисты со ссылкой на свои источники уверяют: проект «Алексей Навальный» закрыт.

Напомним, сейчас россиянин живёт в ФРГ, куда он был эвакуирован в августе после загадочного недомогания в ходе поездки по Сибири. И, как сообщала «КП», недавно подал берлинским чиновникам документы для продления своего пребывания «на неметчине».

Ту нашу публикацию — ещё от 20 ноября — процитировали десятки СМИ. В том числе потому, за два месяца да этого сам Навальный, выздоровев, обещал вернуться на Родину. И тут вдруг такой миграционный зигзаг.

Можно было бы ожидать от Алексея Анатольевича хоть каких-то объяснений: мол, надо наблюдаться у немецких врачей. Или хотя бы: «Российские журналисты лгут» (та наша публикация основывалась на официальных документах Сената Берлина).

Но вместо этого, выждав четыре дня (видимо, собирая материалы), Навальный опубликовал в своём блоге… грязноватый наезд на российских журналистов, включая моего коллегу-соведущего на Радио «Комсомольская правда» Олега Кашина. Последний был назван «аферистом» — ну-ка ты, дерзнул задаться вопросом, а почему же в публичном поле нет сведений о родителях жены Навального, Юлии (хотя сам Алексей очень любит копаться в личных данных российских чиновников и их родственников, регулярно призывая к прозрачности).

Тактика понятна: дабы не отвечать на вопросы о причинах продления визы для пребывания в Германии — переключу внимание публики на другое.

А вот стратегия — не так очевидна со стороны, хотя и куда более интересна. Навальный в политике — уже больше 10 лет, женат — ещё дольше, но озаботился конструированием «общественно одобряемой» и непротиворечивой биографии своей супруги только сейчас. Даже документы в своем блоге выкладывает: смотрите, мол, она — самая обычная девушка из многоквартирного дома в Олимпийской деревне.

Задание для пытливых: попробуйте найти в Сети хоть сколько-то развёрнутый жизненный путь Юлии, с перечислением мест работы и других важных вех. Не найдёте.

И тут стоит вернуться к публикации в газете «Вечерний Гамбург», которая теперь не выглядит столь абсурдной. По версии журналистов из Вольного города, проект «Навальный» закрывается… чтобы дать дорогу проекту «Навальная», чтобы в политику пошла уже его жена — Юлия.

Ведь в соседней Беларуси довольно успешно (с точки зрения западных кураторов) выстрелил аналогичный проект «Светлана Тихановская». Параллелей с Юлией Навальной не счесть: тоже домохозяйка с идеальной биографией, тоже супруга блогера-оппозиционера, тоже заботливая мать двоих детей.

Так что, с точки зрения Запада, Юлия Навальная — идеальный кандидат на роль нового «безальтернативного лидера российской оппозиции». Далее — лишь вопрос технологий: интервью ВВС, выступление в Европарламенте, интервью CNN, встреча с Меркель, интервью «Шпигелю», возложение цветов к памятнику «жертвам российской агрессии» где-нибудь на Украине.

Вот только авторы проекта «Навальная» не понимают простой вещи: политик, который призывает Россию к полной сдаче национальных интересов, к уходу из Крыма и Донбасса — не имеет у нас ни малейших электоральных перспектив.