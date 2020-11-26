«Меньше государству больше бизнесу»: Госдума предлагает сомнительную реформу букмекерского рынка

В конце октября президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить законопроект, увеличивающий отчисления букмекеров на спорт не менее чем в два раза. Документ должен быть готов к 1 марта. И хотя регулирование отрасли находится в ведении Минфина, депутаты Госдумы ретиво подключились к процессу. Подготовили свой законопроект. С которым лишь одна проблема – он дублируют уже существующую систему контроля и может привести… к сокращению отчислений на спорт.

«ВОПРОСЫ ОТРАБОТАЕМ»

Целевые отчисления для букмекерских контор в нашей стране появились в 2017 году. На сегодня они составляют 5%. Для каждого букмекера сумма отчислений не может быть менее 15 млн рублей в квартал. Деньги идут в спортивные федерации, которые 20% средств направляют на развитие детско-юношеского спорта, а остальные 80% – на профессиональный спорт.

6 октября состоялось заседание Совета по спорту при президенте России, где министр финансов Антон Силуанов сообщил, что прибыль отрасли за 2019 год составила 30 млрд рублей, целевые отчисления – 1,2 млрд, а налоги – 770 млн рублей.

«Мне кажется, в пару раз точно можно увеличить целевые отчисления, - отметил глава Минфина в докладе президенту России. - Если соответствующее поручение будет, то мы эти вопросы отработаем».

Владимир Путин согласился с предложением. Министерство финансов РФ приступило к подготовке документа. Однако, парламентарии тоже разродились своим законопроектом, который уже внесли в Госдуму.

Автор документа депутат Госдумы Игорь Станкевич в интервью «Парламентской газете» сообщил, что в России необходимо создать единый регулятор азартных игр, который будет контролировать деятельность букмекерских контор и тотализаторов. По мнению парламентария, эта мера позволит сделают игровой бизнес более прозрачным. Законодатель также предлагает изменить систему расчетов: если сейчас букмекеры платят 5% с прибыли после вычитания из нее расходов, то поправки вводят отчисление в 1%. Под контроль должна быть взята каждая ставка, которая совершается в стране, будь то букмекерская контора или тотализатор, как в Интернете, так и в офлайне.

Кроме того, предлагается создать компенсационный фонд для защиты интересов игроков.

Надо сказать, что сейчас участники букмекерского рынка жалуются на ситуацию, по их мнению она не завидная. С сентября 2020 года вступил в силу закон, ограничивающий прием ставок букмекерами на международные события, хотя доля ставок на них составляет примерно половину оборота букмекеров.

«Ресурсы букмекерства не безграничны. Уже сейчас многие компании с трудом справляются с ситуацией, - сообщила «Известиям» президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова. - Прибыль в период первого ковидного карантина минувших весны-лета катастрофически упала у всех без исключения контор. В конце лета спортивные соревнования вновь были разрешены, и это позволило многим компаниям выжить. Но никто не знает, что будет с пандемией коронавируса, как ее волны повлияют на дальнейшее проведение спортивных турниров и, соответственно, на объем ставок. Вместе с тем до сих пор ответственными ведомствами не разъяснено, как конторам принимать ставки, к примеру, на UFC, в которой подписаны и проводят свои поединки множество российских бойцов. Или взять, например, такие популярные у любителей ставок североамериканские лиги, как NBA или НХЛ, — ведь эти соревнования не проводятся спортивными федерациями и не включены в план календарных соревнований. Отказ от приема ставок на эти события, безусловно, приведет к уменьшению базы расчетов для целевых отчислений».

КОНТРОЛЬ УЖЕ ЕСТЬ

Некоторые букмекеры оценили разработанные в Госдуме поправки и отметили, что они скорее облегчают им жизнь.

«Создается впечатление, что авторы законопроекта не очень хорошо знакомы с ситуацией на рынке. Депутаты предлагают инструменты, которые давно существуют в саморегулируемых организациях и доказали свою эффективность, - сообщил «Российской газете» Юрий Красовский, президент букмекерской компании «Лига Ставок».

«Тот же «компенсационный фонд» уже существует на протяжении 10 лет, с момента образования СРО. Каждый организатор азартных игр платит в него взнос в размере не менее 30 миллионов рублей. Эти деньги хранятся не в СРО, а в выбранной собранием СРО аккредитованной финансовой организации, как это и прописано в законе. "Банковские гарантии, которые букмекеры обязаны предоставлять, это минимум 500 миллионов рублей. Но скажу, что за все 10 лет не было ни одного обращения за выплатой денег из компенсационного фонда или за счет банковских гарантий. На первом этапе претензии игроков направляются в БК. Компании разбираются на своем уровне, и обычно благополучно все решают. В противном случае жалоба переходит в СРО и разбирается на ее уровне. То, что за всю историю существования СРО из фонда и банка гарантий не было сделано никаких выплат, говорит об эффективности этих инструментов», - отмечает Юрий Красовский.

В настоящее время каждая легальная букмекерская компания в России обязана выполнить ряд требований. А именно официально подтвердить наличие активов в размере от 1 млрд. руб., при этом 100 млн. руб. должны быть представлены в денежнои форме. Формирование специального компенсационного фонда в СРО, в размере не менее 30 млн. руб., наличие взаимодеи ствия с одним из выбранных процессинговых пунктов или центров, а также подтверждение официальнои банковскои гарантии, сумма установлена в размере не менее 500 млн. руб.

Проще говоря, сегодня букмекеры уже находятся под контролем государства и ФНС. Вопрос лишь в том, может быть государство выиграет от перехода на новую систему оплаты сбора – 1%?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНФИНА ПРОЗРАЧНЕЕ

Эксперты подсчитали, что в этом случае объем отчислений букмекерами сократится – это чистая математика. Но есть и другие риски. Оказывается, контроль за отчислениями государству уйдет в какой-то единый частный оператор. Его работа тоже денег стоит. Не исключено, что на спорт если и дойдут какие-то деньги, то совсем мизер.

Предложение Минфина проще и прозрачнее: увеличить отчисления с 5% до 10% от дохода.

До последнего времени букмекерская отрасль активно развивалась. Суммы целевых отчислений на спорт росли год от года. Как мы уже говорили, только за 2019 год они превысили 1,2 млрд рублей.

Обратим внимание, что лотерейный бизнес уже переведен в формат «государственного». Под управлением частного оператора оказался с 2014 года. Сейчас им запущено огромное количество моментальных лотерей с выигрышем каждые 2,5 минуты, которые уже похожи на быстрые игры в огромном масштабе. Граница между букмекерами и лотереями становится размыта и часть продуктов перекочевала от старого букмекерского рынка в «государственный» лотерейный.

Причем, в данном случае государственное - не значит лучше. Хотя в свое время новое руководство обещало увеличение отчислений на спорт, а по факту его нет. Так, объем лотерейного рынка в 2019 году составил 57 млрд рублей, а отчисления на спорт за то же время 2,63 млрд.

Куда и на что уходят деньги для спорта? Видно ли какое-то улучшение в финансировании спорта? Эксперты говорят, что не особо. В стране насчитывается 364 недостроенных спортивных объекта на сумму более 59 млрд рублей.

История с букмекерами тоже попахивает лоббизмом не в пользу государства...