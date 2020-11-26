«Меньше государству больше бизнесу»: Госдума предлагает сомнительную реформу букмекерского рынка

В конце октября президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить законопроект, увеличивающий отчисления букмекеров на спорт не менее чем в два раза. Документ должен быть готов к 1 марта. И хотя регулирование отрасли находится в ведении Минфина, депутаты Госдумы ретиво подключились к процессу. Подготовили свой законопроект. С которым лишь одна проблема – он дублируют уже существующую систему контроля и может привести… к сокращению отчислений на спорт.

«ВОПРОСЫ ОТРАБОТАЕМ»

Целевые отчисления для букмекерских контор в нашей стране появились в 2017 году. На сегодня они составляют 5%. Для каждого букмекера сумма отчислений не может быть менее 15 млн рублей в квартал. Деньги идут в спортивные федерации, которые 20% средств направляют на развитие детско-юношеского спорта, а остальные 80% – на профессиональный спорт.

6 октября состоялось заседание Совета по спорту при президенте России, где министр финансов Антон Силуанов сообщил, что прибыль отрасли за 2019 год составила 30 млрд рублей, целевые отчисления – 1,2 млрд, а налоги – 770 млн рублей.

«Мне кажется, в пару раз точно можно увеличить целевые отчисления, - отметил глава Минфина в докладе президенту России. - Если соответствующее поручение будет, то мы эти вопросы отработаем».

Владимир Путин согласился с предложением. Министерство финансов РФ приступило к подготовке документа. Однако, парламентарии тоже разродились своим законопроектом, который уже внесли в Госдуму.

Автор документа депутат Госдумы Игорь Станкевич в интервью «Парламентской газете» сообщил, что в России необходимо создать единый регулятор азартных игр, который будет контролировать деятельность букмекерских контор и тотализаторов. По мнению парламентария, эта мера позволит сделают игровой бизнес более прозрачным. Законодатель также предлагает изменить систему расчетов: если сейчас букмекеры платят 5% с прибыли после вычитания из нее расходов, то поправки вводят отчисление в 1%. Под контроль должна быть взята каждая ставка, которая совершается в стране, будь то букмекерская контора или тотализатор, как в Интернете, так и в офлайне.

Кроме того, предлагается создать компенсационный фонд для защиты интересов игроков.

Надо сказать, что сейчас участники букмекерского рынка жалуются на ситуацию, по их мнению она не завидная. С сентября 2020 года вступил в силу закон, ограничивающий прием ставок букмекерами на международные события, хотя доля ставок на них составляет примерно половину оборота букмекеров.

«Ресурсы букмекерства не безграничны. Уже сейчас многие компании с трудом справляются с ситуацией, - сообщила «Известиям» президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова. - Прибыль в период первого ковидного карантина минувших весны-лета катастрофически упала у всех без исключения контор. В конце лета спортивные соревнования вновь были разрешены, и это позволило многим компаниям выжить. Но никто не знает, что будет с пандемией коронавируса, как ее волны повлияют на дальнейшее проведение спортивных турниров и, соответственно, на объем ставок. Вместе с тем до сих пор ответственными ведомствами не разъяснено, как конторам принимать ставки, к примеру, на UFC, в которой подписаны и проводят свои поединки множество российских бойцов. Или взять, например, такие популярные у любителей ставок североамериканские лиги, как NBA или НХЛ, — ведь эти соревнования не проводятся спортивными федерациями и не включены в план календарных соревнований. Отказ от приема ставок на эти события, безусловно, приведет к уменьшению базы расчетов для целевых отчислений».

КОНТРОЛЬ УЖЕ ЕСТЬ

Некоторые букмекеры оценили разработанные в Госдуме поправки и отметили, что они скорее облегчают им жизнь.

«Создается впечатление, что авторы законопроекта не очень хорошо знакомы с ситуацией на рынке.