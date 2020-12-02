Нашей семье важно быть причастной к большому делу: Почему в газодобыче сильна преемственность поколений

Фото с сайта ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Семья - опора и поддержка

Александр Чемиркин начал работать на Чаяндинском месторождении в Якутии еще до запуска газопровода «Сила Сибири». 28-летний молодой человек давно мечтал сюда попасть. Не последнюю роль в этом деле сыграло то, что вся его семья по мужской линии много лет работает в газовой промышленности.

Саше было всего два года, когда семья перебралась из Кировской области в поселок Пелым Свердловской области. В 90-е глава семьи Николай Чемиркин вместе с супругой и тремя детьми, как и миллионы россиян, с трудом сводили концы с концами. И, чтобы прокормить семью, он искал работу на северах. Ему удалось получить место в Пелымском ЛПУ «Газпром трансгаз Югорск». Начинал машинистом технологических компрессоров и через шесть лет стал начальником цеха. Работа отца вдохновила обоих его сыновей.

Александр Чемиркин

Сначала по стопам Николая Егоровича пошел старший - Сергей. Окончил университет на Урале и вслед за отцом пришел в компанию. Начинал со слесаря по ремонту технологических установок, за два месяца дослужился до сменного инженера. Сегодня 38-летний Сергей Чемиркин женат, растит двоих детей. Перебрался в Иркутскую область, где стал главой отдела по эксплуатации компрессорной станции на Ковыктинском месторождении. Стройка здесь в самом разгаре, и скоро газ Ковыкты тоже пойдет по «Силе Сибири».

Быть причастным к большому делу

Наш герой Александр Чемиркин оканчивал школу и получал высшее уже в Краснодарском крае. В 2008-м семья Чемиркиных переехала на Черноморское побережье в Туапсинский район - Николаю Чемиркину предложили место в «Газпром трансгаз Краснодар» в Береговом ЛПУ в поселке Джубга. Отсюда российский газ попадает в Турцию через знаменитый «Голубой поток».

В университете им. Ушакова Александр получил квалификацию инженера и ушел в армию, а после возвращения его взяли на работу слесарем по ремонту технологических установок в Береговое ЛПУ. Спустя полтора года Чемиркин-младший прошел отбор на должность машиниста технологических компрессоров на Чаяндинском месторождении.

- Я очень хотел работать на «Силе Сибири». Понимал, что это очень сложный и нужный нашей стране проект. Это же в первую очередь газ для россиян, которые живут на Дальнем Востоке. Нужно было разворачивать масштабную работу. Для этого требуются люди с запасом энергии, активной позицией и уважением к труду. Очень волновался, когда отправлял документы, - признается Чемиркин. - И у меня все получилось. Я попал туда на последних этапах стройки. Точно помню дату трудоустройства - 15 марта 2019 года. Горжусь, что работаю в этой компании. Много людей хотело бы оказаться здесь, но не каждый способен.

Николай Чемиркин

Почему в газовой сфере трудятся целыми династиями? Эта работа дает стабильность, хороший заработок и, что главное, уверенность в завтрашнем дне, говорит наш герой.

- Сейчас пандемия. Наша компания поддержала тех, кто из-за карантина остался дома больше положенного, дожидаясь вахты. Надо же семью кормить, родителям помогать, у кого-то кредиты. Перебоев по зарплате не было. Вообще у нас силен товарищеский дух, - продолжает он. - В любые времена помогаем друг другу. Ведь цена ошибки в нашей профессии слишком высока, и все должно работать исправно. Работа вахтой позволяет проводить много времени с близкими. Я строю планы на будущее, откладываю на собственное жилье. У меня жена и 5-летняя дочь. Когда родится сын, он, думаю, тоже пойдет работать в газовую отрасль. Потому что нашей семье важно быть причастной к большому делу.