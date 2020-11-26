Будущего госсекретаря США подозревают в связях с сыном Байдена

Избранный президент США назначил госсекретарем Энтони Блинкена, с которым работал еще в администрации Барака Обамы. Блинкен был помощником Байдена по делам с Украиной и Китаем. Фото: REUTERS

Избранный президент США предложил назначить госсекретарем Энтони Блинкена, с которым работал еще в администрации Барака Обамы. Блинкен был помощником Байдена по делам с Украиной и Китаем.

В распоряжение СМИ попали доказательства того, что Блинкен сотрудничал и с сыном избранного американского президента, Хантером Байденом. Об этом говорят обнародованные Госдепартаментом электронные письма, которые Блинкен адресовал Байдену-младшему.

За несколько недель до выборов 2016 года они активно обсуждали деловые отношения Хантера Байдена с бизнесменами Украины и Китая. На тот момент Байден-младший входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, а Блинкен был заместителем госсекретаря.

В 2015 году Хантер Байден просил у Энтони Блинкена совета по некоторым вопросам.

«У вас есть несколько минут на следующей неделе, чтобы выпить чашку кофе? – писал Байден-младший. - Знаю, что вы невероятно заняты, но хотел бы получить ваш совет».

Блинкен согласился на встречу, и в последующих письмах обсуждалась дата и время. В итоге, они смогли увидеться в июле 2015-го, а вот, о чем говорили, осталось тайной.

Тем не менее, узнав об этих письмах, республиканцы заговорили и о возможной связи Джо Байдена-старшего с украинцами и китайцами. По их мнению, сын мог консультироваться с отцом по внешнеполитическим и экономическим вопросам.

Обнародованные записи вызвали озабоченность у американских сенаторов, которые потребовали в 2019 году у нынешнего госсекретаря Майка Помпео все записи, касающиеся встречи Хантера Байдена и Энтони Блинкена.

Президент Трамп давно заявлял о непорядочном поведении Хантера Байдена в то время, когда его отец был вице-президентом. Байден-старший, находясь у власти, оказывал давление на Украину, чтобы уволить прокурора, расследовавшего деятельность компании Burisma. Во время избирательной компании Джо Байден отрицал все заявления Трампа на этот счет.