Век живи - век учись! Какие навыки можно получить онлайн

Фото: Shutterstock

Помните те времена, когда ты получил образование в институте или в техникуме и на этом багаже едешь до самой пенсии. Сейчас так уже не работает. Чтобы быть востребованным на рынке труда, надо все время учиться. Свои компетенции нужно развивать регулярно. Но как это сделать?

Оказывается, чтобы сменить профессию или получить новые навыки в нынешней, не надо снова поступать в вуз. Достаточно пройти серию курсов и много практиковаться. Рынок дополнительного профессионального образования невероятно вырос за последние десять лет. А в пандемию, когда все перешли в онлайн, стал еще более доступным.

Так, в этом году благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» более 30 тысяч россиян из 48 регионов смогли бесплатно обучиться по одному из 426 курсов от ведущих вузов страны и онлайн-платформ. Таких как Нетология, Университет Иннополиса, Центр образовательных компетенций НТИ, Сберуниверситет и другие. Оператором проекта выступает Университет 2035.

Обучение прошло по 22 самым востребованным направлениям цифровой экономики. Это искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, большие данные, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и так далее.

По правилам проекта персональных цифровых сертификатов, все курсы являются лицензированными программами дополнительного образования. И по итогам успешного обучения участники получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

О том, насколько такие программы в регионах сейчас актуальны, а переобучившиеся люди - востребованы, кто в пандемии смог заработать больше и что нужно сделать для успешного трудоустройства, мы поговорили в эфире Радио «Комсомольская правда» - в том числе с теми, кто уже обучился по персональным цифровых сертификатам в этом году.

С нами на связи Марат Мухарьямов, руководитель международного IT-кластера Нижегородской области.

- Марат Хасянович, расскажите, какие изменения произошли на рынке труда у вас в регионе, в Нижегородской области, из-за вот этой пандемии?

- Большие изменения происходят в обществе. И IT-сфера не является исключением. Хотя по сравнению с другими отраслями айтишники живут, я считаю, существенно лучше. Благодаря удаленному режиму работы, в который айтишники влились с самого начала хорошо и без всяких проблем, работодатели стали нанимать в большом количестве специалистов удаленно. И данный тренд сохраняется. И теперь для того, чтобы айтишнику работать в московской компании или петербургской, или в любой даже международной компании, не нужно никуда переезжать, барьеров нет. И тем самым рынок труда существенно нагрелся. Зарплаты выросли в среднем на 30 - 42%, если быть точным. От этого некоторые, особенно аутсорсинговые IT-компании, те, которые заработают на заказной разработке, испытывают определенные сложности с наймом персонала.

- Насколько большой дефицит?

- Все IT-компании отмечают, что наши образовательные площадки не справляются с количеством выпуска, то есть запроса от IT-сообщества на количество подготовки начинающих специалистов. У нас в регионе сейчас запрос на 6200 сотрудников в год примерно. Из них 3800 сотрудников - это начального уровня. То есть работодатели заявляют, что готовы брать специалистов с уровнем опыта до трех лет - 3800 ежегодно. А вузы готовят в совокупности общей две тысячи с небольшим специалистов. Примерно 1800 человек нам не хватает. Это существенная цифра. Особенно учитывая, что высшее образование перестраивается инертно. Сами знаете, курс основного образования - четырех-пятилетняя история. Чтобы мы через пять лет получили существенные изменения, уже сейчас нужно эти решения принимать.

- Какой выход?

- Краткосрочные курсы. 6 - 9-месячные. Это курсы дополнительного образования профессионального. Они есть при каждом вузе. Все эти курсы в нашем регионе мы, я имею в виду IT-кластер, проработали совместно с IT-компаниями так, чтобы выпускники курса сразу отправлялись на стажировку в индустрию. Это существенно укорачивает путь специалиста, который только начинает свою карьеру. Проходя уже практику не на учебных, а на реальных проектах, ему, конечно же, проще адаптироваться.

- Готовы ли вы взять на работу людей, которые повысили свою квалификацию по персональному цифровому сертификату?

- Эта практика новая совершенно. Она только еще начинается. Мы активно ее приветствуем. И мы очень рассчитываем, что количество таких вот профориентированных людей, которые заинтересуются именно IT-отраслью, существенно увеличится.

К сожалению, сейчас пока количество айтишников от общего количества жителей составляет где-то порядка 2 - 3 процентов. Но это и понятно, что отрасль относительно новая. Именно поэтому испытывает жесточайший кадровый дефицит. И мы, конечно же, приветствуем всех, кто выберет эту специальность. И будем предлагать и форматы стажировки, и форматы дообучения после этих курсов. И трудоустройство.

- Как часто необходимо повышать квалификацию сейчас, в XXI веке, в 2020 году, чтобы оставаться всегда на уровне? Чтобы не отставать от современных технологий, от тенденций?

- В IT-отрасли это наиболее актуально. Поскольку каждые, наверное, даже не полгода, а каждый месяц появляется какая-то новая технология в разработке, или та или иная библиотека, или те или иные новые методики. Или даже целые технологические стеки. И поэтому для того, чтобы айтишнику оставаться в тренде, наращивать свою компетенцию, ему нужно постоянно учиться. То есть это не говорит о том, что это какая-то периодичность раз в год, и все будет хорошо. Я считаю, что это должно быть просто постоянно. Вопрос только в интенсивности.

- Тот самый случай, когда говорят: век живи - век учись. Да?

- Совершенно точно. Вот именно поэтому, по нашему мнению, наиболее подходящим является такая импульсная модульная система образования, где модули компонуются, то есть модули - это учебный курс, минимальный дискрет, они компонуются из программ разных учебных площадок. А слушатель или ученик может выбирать, строить свою образовательную траекторию гибко, как из кубиков складывать. В зависимости от того, какой технологический стек или какую технологию он хочет освоить и в какой компании планирует работать.

- Какие дипломы об образовании сейчас наиболее актуальны? Естественно, мы говорим про вашу IT-сферу.

- Вот про дипломы я бы сейчас сказал, что они становятся все менее актуальны. Именно диплом как какое-то подтверждение прохождения чего-либо. При собеседованиях в IT-сфере первое, что спрашивает работодатель, это опыт работы. Покажите мне ваш репозиторий на Git, расскажите, чем занимались. Желательно, чтобы это проекты были не учебные, а какие-то более реальные. И вот это больше убеждает работодателя, чем любые дипломы.

- Хорошо, а что тогда должен сделать сейчас соискатель, чтобы получить работу мечты в цифровом мире?

- Прежде всего он может зайти на наш ресурс hibrain.ru. Зарегистрироваться, ввести свои навыки. Он может ввести, что он хочет быть фронтенд-разработчиком, и система ему выдаст, что ему нужно изучить в первую очередь, что во вторую, что в третью. В зависимости от предпочтений именно востребованности на рынке. Это раз. Второе - там же он может увидеть курсы, которые автоматически ему система подбирает, из тех, где есть уже та самая практическая составляющая, о которой я сказал. Очень важно выбирать не просто курсы какие-то, а важно, чтобы преподаватели были практики. И была возможность проходить и получать уже практический опыт работы в процессе обучения.

- И последний вопрос. Какие советы вы можете дать людям, которые хотят полностью сменить профессию, но очень боятся сделать первый шаг?

- Как говорят: совет начинающим - начните. Не надо бояться. IT-отрасль не является каким-то страшным или мегасложным уделом только ботаников, как многие считают. Айтишники - это такие же люди, как и мы с вами. И всем этим хардам, то есть компетенциям, можно научиться. И на первое место, я считаю, выходят софтскиллс. Это умение работать в команде, это умение самомотивироваться.

ЧТО ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ

Анна Карпушкина, Ижевск. Прошла курс «Основы программирования» в в Университете Иннополиса, работает тестировщиком программного обеспечения:

- Получать информацию было достаточно легко и просто. Нас очень мягко вводили в тему. Мы начали с каких-то совсем базовых основ, которые все в принципе знают и которые легко понять. И плавно перешли уже к написанию строк кода. Было сложно в плане организации времени. Мне 31 год, у меня сын-второклассник. Поэтому есть какие-то обязанности, которые нельзя никуда отодвинуть и надо делать в определенное время. Приходилось вписывать эти занятия в свой график.

Тем более что у нас был суперинтенсив. Нужно было собрать себя в жесткие рамки и каждый день делать тесты. Это было немножко тяжело. А что касается плюсов - находясь в Ижевске (Удмуртия), я смогла пройти курс от Университета Иннополис, который находится в Татарстане. Вебинары можно было смотреть в записи. Но мне лично приятнее было делать это онлайн, когда можно было сразу у преподавателя что-то спросить, уточнить. У нас был организован классный чат. На третий день обучения завязалось общение, все поддерживали друг друга, начали знакомиться, спрашивать, кто чем увлекается, занимается, где работает, сколько лет.

Сейчас планирую сделать небольшой перерыв, надо отдохнуть от такой интенсивности. Потом хочу дальше смотреть, есть такой ресурс JavaRush, хочу там попробовать поучаствовать, порешать задачки. Это как тренажер по коду. Потом буду какие-то самостоятельные вещи делать.

Пока не знаю конкретно, что даст мне сертификат. Но мне важно, что я получила знания, упорядоченную, структурированную информацию, а не просто надерганные из разных источников, из разных статей какие-то данные, которые между собой не стыкуются, и ты пытаешься это все применить на работе, и у тебя не всегда все получается. А сейчас все сложилось. Потому что было все хорошо разложено.

Сейчас будущее за информационными технологиями. Мы идем именно в век цифровых технологий. Все вокруг нас - это умные пылесосы, холодильники, системы типа «Алиса». Все это запрограммировано человеком с помощью кода.

Олеся Павленко, Азов (Ростовская область). Прошла курс «Цифровой маркетинг и медиа» в Центре образовательных компетенций НТИ, работает в пресс-службе:

- Цифровой маркетинг - это курс про продажи, про развитие бизнеса, про стратегию, анализ конкурентов. Это, что можно применить не только к бизнесу, но и к самому себе. Там очень много инструментов для анализа. Все уходит в интернет. Нужны программисты, тестировщики, SMM-специалисты, маркетологи. Нужны сайты, люди, которые будут заниматься соцсетями.

Со временем было достаточно сложно. Но там не такие большие видео, буквально 15 - 20 минут. Но, бывало, приходила после работы и садилась на час, смотрела сразу несколько видео, выполняла задания. Удаленное обучение - это большой-большой плюс. Потому что как минимум я своим собственным примером показываю моей 10-летней дочке, что учиться - это неплохо. И это не должно быть в тягость.

Знания нужны всегда. Цифровое обучение дает колоссальные возможности. Можно выбрать любой вуз, любой университет, любую программу, где бы она ни находилась. Даже за пределами России. Кроме того, ты занимаешься по уже подготовленной и отредактированной программе. Там каждое слово имеет свой вес. Нет лишней воды. Это достаточно быстрое образование. И за счет того, что это все достаточно сжатая информация, нет необходимости сутками сидеть на лекциях.

Плюс ты занимаешься в любое удобное для тебя время. Кто-то с утра занимается. Я знакомому тоже скидывала ссылку на информацию по цифровому сертификату. Он вставал в пять утра и перед работой занимался. Для меня это подвиг. Я лучше вечером посижу. На самом деле плюсов - море. И еще самый большой плюс, что ты можешь выбрать несколько программ. И обучаться по нескольким в итоге.

Сейчас у нас очень много возможностей дает интернет. Если что-то непонятно, можно загуглить либо задать вопрос. К тому же я видела, у нас там была форма, что можно задать вопрос преподавателю либо его помощнику. Но я ею так ни разу и не воспользовалась.

У нас во многих отдаленных уголках России, небольших селах есть проблема даже со школьным образованием. Поскольку зачастую это какая-нибудь деревенская покосившаяся школа, в которой тридцать человек в лучшем случае детей, начиная с первого и по одиннадцатый класс. Онлайн-образование, конечно же, решит этот вопрос очень сильно. И плюс у детей, у подростков, которые живут где-то там далеко и не могут себе позволить переезд в ту же Москву либо куда-то еще, поступление в дорогой вуз, в который они хотят, они это все смогут заменить дистанционным обучением.

Конечно, нельзя оставлять только такой вид. Потому что люди по-разному информацию воспринимают: кому-то нужно живое общение, а кто-то предпочитает сидеть дома у компьютера. Определенно оно должно существовать. Это большие возможности.