Россияне переключились с багетов на батоны: за счет чего в пандемию выросли продажи хлеба

В Российской гильдии пекарей и кондитеров утверждают, что у них в 2020 году продажи выросли — впервые за пять лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России по итогам 2020 года могут вырасти продажи хлеба. Как прогнозируют в компании BusinesStat, которая специализируется на анализе промышленных и потребительских рынков, прирост составит 0,8% или 60 тысяч тонн в сравнении с 2019 годом.

Не радуйтесь. Потому что, как объясняют аналитики, это результат «снижения располагаемых доходов населения и изменения структуры питания россиян в сторону увеличения доли более дешевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий» (цитата из аннотации к исследованию).

Буквально недавно другие аналитики сообщили о том, что продажи хлеба в России, напротив, упали. По данным компании «Такском» (оператор фискальных данных), из анализа кассовых чеков следует, что в сентябре 2020 года продажи хлеба были на 5% ниже, чем в сентябре 2019 года, а с сентября 2018 года они упали на 8%.

И это в русле многолетних тенденций, на которые ссылаются почти все аналитики рынка. Спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в 2015 — 2019 годах преимущественно падал. Эксперты объясняли «КП» это тем, что покупатели частично переключились на альтернативные продукты, которых раньше в России в таком количестве и ассортименте не было, - хлебцы, пиццу и т. п. По сути, тот же хлеб — но в статистике зачастую учитывается отдельно.

Так и чему верить? Тем более, что и сейчас показания расходятся. В Российской гильдии пекарей и кондитеров утверждают, что у них в 2020 году продажи выросли — впервые за пять лет. А представители крупнейших торговых сетей говорят, что у себя ничего такого не заметили. Разве что действительно есть тенденция к тому, что покупать стали более дешевые и традиционные виды хлеба, без всяких изысков.

Специалисты объясняют эти разночтения каверзами статистики. Традиционный нарезной батон за 30 рублей и «супер-пупер» каравай за 100 рублей или всевозможные модные багеты и чиабатты — все хлеб. Но понятно, что динамика спроса на них будет разной. Дальше — больше. Аналитики, включая уже упоминавшийся BusinesStat, учитывают в хлебобулочных изделиях и хлебцы, и пирожки с пончиками. А ритейлеры утверждают, что для них это отдельные категории.

Но оставим аналитикам споры о том, что считать хлебом. Для нас важнее другое — никто не отрицает, что спрос сместился в сторону более дешевых видов таких изделий. Как явствует из исследований, россияне активнее всего налегают на самые доступные по цене виды белого хлеба (черный ржаной в среднем стоит дороже рублей на 10-15). А также на недорогие «заменители хлеба» длительного хранения — сухари, сушки и т. п. Это традиционное поведение в кризис: ощущение сытости — за минимум денег.