Ушли на ковидный фронт: стоматологиям грозит массовое закрытие из-за нехватки рентгенологов

Многие рентгенологи в регионах нынче сутками работают со снимками легких, теперь им не до зубов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сообществе врачей-стоматологов паника. С 1 января 2021 году в силу вступает приказ Минздрава, который буквально «связывает руки» многим зубным поликлиникам, поскольку утверждает новые правила лечения. А новое, как известно, бывает врагом хорошего. На интернет-форумах и в соцсетях стоматологи лютуют: «Покажите мне автора этих нововведений. Я с ним поговорить хочу по душам!»

Собственно, автор известен. Это министерство здравоохранения РФ. А в приказе от 9 июня 2020 года № 560н «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований» написано, что с нового года в каждой стоматологической клинике делать снимки зубов и расшифровывать их должен только врач-рентгенолог.

Что это значит? Сейчас вы приходите к врачу с зубной болью, врач отправляет на снимок в соседний кабинет, где с помощью прицельного аппарата медсестра за минуту «фотографирует» больной зуб и по электронной системе передает результат на компьютер лечащему врачу. Он, тут же изучив снимок, ставит диагноз и лечит. Часто бывает так, что дополнительный рентген делают и во время лечения и после, чтобы убедиться – до конца ли, например, запломбированы каналы.

Все логично, оперативно и, главное, удобно для пациента.

- Но отныне нам предлагают работать по-другому, - объясняет исполнительный директор стоматологической саморегулируемой организации «Лига» Ирина Исаенко. – Снимки даже одного зуба будет делать только квалифицированный врач-рентгенолог, описывать их будет тоже он. Врач не имеет права. Хотя непонятно, почему. Значит, пациент будет ждать, пока рентгенолог сделает описание снимка, потому что врач не сможет приступить к лечению.

А теперь внимание! В приказе на это самое «описание» дают аж целые сутки – 24 часа! А если у человека острая боль?!

- Допустим, мы бы смогли уладить вопрос с этим ожиданием, - продолжает Ирина Исаенко, - но есть другая проблема. Где взять рентгенологов? Это штучные специалисты. Их очень мало. У меня есть данные, что, например, в Смоленской области их всего 68! Да и те живут в крупных городах, на периферии их вообще нет. К тому же большинство из них сейчас перепрофилированы на КТ по ковиду. Они сутками расшифровывают снимки легких. Им не до зубов.

Участники «Лиги» написали открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на этот приказ. Ведь он ставит под угрозу закрытия многие стоматологические клиники.

- А еще нас обязывают поставить в рентген-кабинетах помимо аппарата для точечного снимка аппараты для панорамных сканирований – ортопантомографы, — возмущается Исаенко. - Значит, надо увеличивать площади. А если нет возможности? Как быть?

Врачи очень надеются, что правительство их услышит. В противном случае есть риск, что на многолюдном ныне рынке безработных добавятся еще и стоматологи.