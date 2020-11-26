Организован комитет по подготовке председательства России в Арктическом совете

Подписан указ президента России «Об организации комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах».

Подписан указ президента России «Об организации комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах».

Арктический совет – ведущий межправительственный форум по продвижению сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики в целях совместного решения арктических вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике.

Председателем Оргкомитета назначен заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Арктике Юрий Трутнев.

Организационный комитет будет действовать в соответствии с планом основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, который призван способствовать достижению стратегических целей государственной политики Российской Федерации по экономическому и социальному развитию Арктики, повышению имиджа страны на международной арене.

«Устойчивое развитие Арктики – одна из наиболее приоритетных задач, которые стоят перед Россией в годы председательства в Арктическом совете», – сказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Положение коренных малочисленных народов Севера, сохранение экосистемы и биоразнообразия в Арктическом регионе, развитие туризма и привлечение инвестиций – несколько ключевых направлений работы, которым будет уделено внимание в годы председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Наряду с председательством в Арктическом совете к России перейдет председательство в рабочей группе Арктического совета по устойчивому развитию, экспертной группе Арктического совета по сокращению выбросов черного углерода и метана, информационном форуме лучших практик в области арктического судоходства, проекте «Инициатива арктической инфраструктуры пространственных данных», Исполнительном комитете Инструмента поддержки Арктического совета, а также Арктическом экономическом совете и Арктическом форуме береговых охран.