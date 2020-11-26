Лукашенко заявил о необходимости усилить отношения с Россией

В Минск с визитом прибыл министр иностранных дел РФ Фото: REUTERS

Глава российского МИДа Сергей Лавров приехал в Белоруссию и встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Тот подтвердил, что Минск готов и дальше сближаться с Москвой.

- Нам надо не о перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений, - заявил Лукашенко.

Эксперты предполагали, что приезд главы российского МИДа в Минск не просто церемониальный визит вежливости. Мол, Лавров, который только недавно тушил пожар военных действий в Нагорном Карабахе, должен своими глазами увидеть, как белорусские власти выполняют то, о чем главы наших стран договаривались раньше. А речь была, например, о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в Союзное государство.

- Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича, - сказал, будто подтверждая слухи о целях своего визита, Лавров. - Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас с вами одна цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства.

Глава российского МИДа Сергей Лавров приехал в Белоруссию и встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Фото: REUTERS

Министр не забыл и о поправках в Конституцию, который сейчас обсуждают в Белоруссии. Он отметил, что эти изменения важны для белорусского общества, и Россия заинтересована в том, чтобы они претворились в жизнь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что всегда хотел иметь самые близкие отношения с Москвой.

- Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать, - посетовал президент Белоруссии и пообещал преодолевать все проблемы вместе с соседом. - Мы всегда готовы пройти свой путь рядом с Россией, преодолевая проблемы, начиная с пандемии и заканчивая претензиями Соединенных Штатов на единоличное господство в мире.

Лавров также встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, а позже проведет совместное заседание коллегий двух внешнеполитических ведомств.