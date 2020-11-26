Сын Марадоны не сможет проститься с отцом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера, в среду 25 ноября, не стало легендарного Диего Марадоны. В Аргентине объявили трехдневный траур. А уже сегодня с 5 утра у президентского дворца в Буйэнос-Айреса, где выставлен гроб с телом футболиста, выстроилась многокилометровая очередь. Ожидается, что проводить в последний путь звезду придет не менее миллиона человек.

Родные уже попрощались с Диего. Репортеры запечатлели, как в дом еще вчера вечером пришли его первая жена Клаудио Вильяфанье и их дочери Далма и Джаннина Марадона.

Но не все дети Диего смогут проститься с отцом. Местные издания сообщают, что сын Марадоны Диего-младший болеет коронавирусом и сейчас находится в реанимации. Кстати, о смерти своего отца он узнал от представителя СМИ, который обратился к нему за комментарием. «К сожалению, ему позвонил известный журналист из желтой прессы, чтобы узнать реакцию на произошедшее. Именно так Диего-младший узнал, что потерял отца. Оставьте парня в покое», - пишет другой журналист Танкреди Палмери у себя в Твиттере.

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