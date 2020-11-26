Вот чему надо учиться, чтобы точно найти работу

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Пандемия внесла свои коррективы во многие сферы жизни. И стало понятно - цифровая экономика гораздо ближе, чем нам кажется. А значит, повышать компетенции в этой сфере нужно каждому. В 2020 году более 30 тысяч россиян прошли обучение в 22 областях цифровой экономики. Причем бесплатно - за счет государства. Как это стало возможно? Зачем это властям? И каков реальный спрос на «цифровых» специалистов? Все это представители власти, бизнеса и Университета 2035, являющегося оператором программы персональных цифровых сертификатов, обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда».

С нами на связи управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.

- Расскажите про программу персональных цифровых сертификатов. Что это и зачем это нужно людям?

- Это программа федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» - большой национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Суть персональных цифровых сертификатов в том, что люди могут бесплатно, за счет государства освоить компетенции цифровой экономики в рамках программы дополнительного образования. В прошлом году программа прошла апробацию. Сертификаты получили 5 тысяч жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской, Ростовской областей, а также Республики Саха (Якутия). Проект продлится до 2024 года, и будет выдано до 200 тысяч сертификатов. В этом году получить сертификаты смогли более 30 тысяч человек. 25 ноября они закончили свое обучение.

- Кто мог обучиться?

- По правилам проекта получить сертификат могли совершеннолетние граждане России: от 18 лет и не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. В этом году участники программы могли представлять 48 регионов. В следующем году мы планируем, что к программе подключатся все регионы и не будет никаких ограничений.

- А почему еще не во всех регионах программа работает?

- Мы устроили определенный отбор в том смысле, что регион должен был изъявить свое желание, получить поддержку губернатора. 48 субъектов это успели сделать, поэтому граждане этих регионов получили такую возможность.

- Что получает человек, который прошел обучение и получил персональный цифровой сертификат?

- Самое главное - это возможность пройти обучение по востребованным направлениям, то есть это те технологии, которые сегодня дают добавленную стоимость на рынке труда. Те технологии, которые делают вас более профессиональными. Наиболее востребованными, например, в этом году оказались области, связанные с программированием и созданием IT-продуктов: цифровой дизайн, работа с большими данными, системное администрирование. И это то, за что сегодня рынок труда готов платить. И тем людям, в особенности которые либо потеряли работу, либо хотят развиваться в профессии, стать максимально цифровыми, есть возможность получить повышение квалификации и дальше двигаться в сторону повышения собственной капитализации и самореализации.

- То есть это готовый продукт? И, получая персональный цифровой сертификат, гражданин становится полноценным специалистом? Или это стартовый этап, с которого уже можно начинать свое развитие?

- Здесь, конечно, надо смотреть реалистично. Программы повышения квалификации в нашей программе - это 72 часа. Конечно, за это время освоить полноценно профессию невозможно. Но при этом мы знаем, что для многих людей это является очень важным образовательным импульсом. То есть мы проходим знакомство с новыми технологиями, встречаемся с практиками, с кейсами, которые представляют компании, которые доверяют этим образовательным курсам. И в этой связи это первый шаг в сторону своего развития, очень важный стимул для дальнейшего профессионального роста. После этого можно начинать более серьезное погружение в профессию, поступать на работу и там уже продолжать обучение. Самое главное - получить такой правильный волшебный пинок, если грубо выражаться.

- Какие программы и курсы были доступны для слушателей?

- Курсы были разные. Мы взяли 22 востребованные области и технологии в цифровой экономике, начиная с цифрового маркетинга и программирования. Все, что связано с нейротехнологиями, графическим дизайном, дизайном интерьеров, проектированием. Практически все профессии сегодня оцифровываются. Говорим ли мы про образование, машиностроение, сельское хозяйство, электроэнергетику. И в этой связи практически везде навыки работы с программированием (базовым или более продвинутым) становятся максимально востребованными.

- Вы уже упомянули, что можно планировать на следующий год свое участие. Причем будут задействованы уже все регионы нашей страны. Это будет обучение по программам цифрового образования? Или, может, будут какие-то рабочие профессии?

- Дело в том, что даже рабочие профессии сегодня имеют определенную особенность и требования, которые обязывают любого человека минимальным образом быть знакомым с цифровыми технологиями. Говорим ли мы про юристов, психологов, преподавателей. И в этой связи, если мы хотим быть востребованными на рынке труда, то даже юрист должен быть знаком как с сутью вопроса (например, как работает право в новых цифровых условиях), так и работать с современными технологиями, которые позволяют ему правильно коммуницировать в цифровой среде, правильно себя преподносить. Здесь нет исключений ни для одной профессии. Даже работа каменщиком требует цифровой прокачки.

- Что мне сделать для того, чтобы запланировать свое участие в программе на следующий год?

- У нас есть основная площадка - цифровойсертификат.рф. Рассчитываю, что мы с первого или второго квартала начнем открытый отбор участников. У них будет возможность записаться для потенциального участия в обучении на следующий год. И дальше будет проходить диагностика на владение цифровой грамотностью, наличие мотивации к обучению. И самое главное - оценки собственного желания для следующего шага развития: хочу ли я остаться в профессии, хочу ли я профессию изменить. После прохождения этой диагностики человеку будет предложена соответствующая гамма возможностей. В этом году конкурс был три человека на место. В следующем, уверен, будет не ниже.

МНЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«Комсомолка» опросила представителей региональных органов власти и предпринимателей. Оказалось, что в увеличении числа «цифровых» специалистов заинтересованы все.

Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области:

- Ростовская область второй год участвует в проекте. И в этом году мы не только дали такую возможность тысячам жителей Ростовской области, но у нас заявок было кратно больше, и, по текущей информации, порядка трех тысяч уже проходят обучение. И это еще не все. Наши образовательные организации стали одними из самых популярных, а также представили практически самое большое количество курсов, после московских.

Сегодня компетенции, связанные с большими данными, интернетом, искусственным интеллектом, кибербезопасностью, защитой данных и т. д., становятся все более востребованными. Если возьмем октябрь 2019 года, то тогда было порядка 2 тысяч вакансий на рынке труда, связанных с IT-компетенциями, а в июне этого года их уже было порядка 5 тысяч по направлению информационных технологий, интернета, телекома.

Ростовская область является в каком-то смысле лидером IT-направления на юге страны. У нас есть целый кластер из нескольких городов, которые являются сильными по компетенциям в сфере IT. Это Таганрог, Новочеркасск, Ростов-на-Дону. И не случайно ряд крупных федеральных компаний открывают в нашей области подразделения для программистов. В том числе у нас в этом году появился центр по защите данных федерального масштаба. Спрос на цифровых специалистов растет. И я уверен, что вместе с инициативами, которые у нас запускаются, такими, как Центр цифровой трансформации, Южный научно-образовательный центр мирового уровня, связанный с цифровой трансформацией, спрос не только будет расти, но и, скажем так, мы готовы к вливанию кадров из других регионов.

Владимир Распопов, директор Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области:

- Цифровая сфера - это самая быстроразвивающаяся отрасль в регионе. На протяжении последних двух лет она прибавляет больше 20% в валовом исчислении. Поэтому дефицит в сотрудниках у нас только нарастает. Область заинтересована в том, чтобы использовать все механизмы обучения и переобучения новых сотрудников. При этом у нас количество IT-компаний за последний год выросло больше чем на 25%. Их почти полторы тысячи. И самые востребованные специальности, которые мы видим, - это джуниор-уровень, именно тот, который получают слушатели такого рода сертификатов. И после стажировок они переходят дальше. Спрос от бизнеса есть, он исчисляется тысячами таких специалистов. И люди чувствуют эту востребованность. В части использования цифровых сертификатов у нас были поданы заявки именно на программирование и создание конечных IT-продуктов, ключевой базовый курс. На него записалось почти 20% слушателей. И столько же примерно записалось на цифровой дизайн. В этих специализациях востребованность есть не только в IT-компаниях, но и на производственных предприятиях. Мы видим примерно 4 тысячи вакансий. При этом регулярно подготовленных специалистов у нас выпускается только 2 тысячи. Только этот лаг - 2 тысячи специалистов, его надо ежегодно заполнять. И такие программы, как цифровой сертификат, на наш взгляд, очень востребованы.

Сергей Гетманов, директор компании «Инвольта» (Ивановская область):

- Наша компания - это группа компаний. Мы воплощаем в жизнь собственные идеи, создаем проекты международного масштаба, на правах партнера сотрудничаем с организациями, входящими в список ведущих IT-компаний России и мира, чем в основном отличаемся от студий и аутсорсинговых компаний нашего города. У нас есть свои программные продукты - это высоконагруженные рекламные системы, разрабатываем свои мобильные приложения, у нас есть образовательные проекты.

У нас много вакансий, потому что мы постоянно находимся в зоне роста. И мы всегда ждем, когда к нам придет толковый специалист. Все зависит от навыков конкретного человека. Дипломы вторичны. Но цифровые сертификаты нужны хотя бы потому, что они дают толчок людям, которые хотят как-то себя реализовать. И у них есть свободное время и возможности для обучения. Они проходят эти курсы, понимают, что им это интересно. Задают много вопросов на лекциях. А потом с более сверкающими глазами приходят в компанию. Такие люди намного интереснее, чем просто студент, пришедший с дипломом, которому ничего не интересно, он ничего не хочет. У нас есть возможность работать как в офисе, так и дома. Есть сотрудники из других регионов, а один даже находится за рубежом. И мы с ним благополучно работаем.

Максим Болотов, генеральный директор INOSTUDIO, член правления ассоциации РУССОФТ (Ростовская область):

- Наша компания занимается созданием простых, надежных и удобных решений на заказ - это веб-мобильная разработка. Основной рынок сбыта - США. И последние несколько лет мы активно работаем на российском рынке, применяя свои компетенции для решения задач нашего бизнеса.

Мы готовы брать любого сотрудника, который отвечает нашим требованиям по компетенциям. И неважно, есть у него сертификат или нет, есть у него диплом или нет. Важно, чтобы он мог делать ту работу, которую он хочет делать. Программа цифровых сертификатов - это короткие образовательные циклы. На мой взгляд, это возможность оценить, насколько то, чему ты учишься, тебе интересно. И насколько перспективно. С другой стороны, это дает возможность получить обзорный взгляд на новую специальность. И потом принять решение, хочешь ли ты двигаться вперед. Мне кажется, это очень важно, тем более что такими сертификатами могут пользоваться инженеры, которые к IT не имели отношения, но при этом имеют очень хороший базис. И это, на мой взгляд, та зона роста для удовлетворения кадрового голода, который сейчас есть, поскольку вакансии в компаниях сейчас закрываются три - шесть месяцев на некоторые позиции.

В нашей отрасли квалификация повышается постоянно. Иначе ты рискуешь отстать. Если посмотреть чуть вперед, переход к цифровой экономике, к новому технологическому укладу подразумевает частое изменение профессии и постоянное повышение компетенций. На мой взгляд, это общественная тренировка. Во-первых, людей, которые учатся короткими циклами. Во-вторых, вузов, которые в эти короткие циклы стараются упаковать как можно больше и плотнее информацию. И мне кажется, что это очень хорошая история для будущего.