«Выпьют — в два раза больше»: эксперт рассказал, к чему приведет призыв не продавать спиртное 1 и 2 января

Страна в тревоге - член Общественной палаты и руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страна в тревоге - член Общественной палаты и руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. И даже направил такой призыв в Минпромторг. Трезвенник объясняет это желанием снизить нагрузку на «Скорую помощь», поскольку именно на эти дни, как он пишет, «приходится основной рост обращений за экстренной помощью».

Только, похоже, ничего у него не выйдет. Обращаюсь в Минпромторг: что ответите на призыв? «Ничего», отозвались в ведомстве. Глава Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз тоже поначалу не хотел комментировать.

- Я не хочу комментировать глупость, потому что тем самым мы ее только множим, - ответил он «КП». - Это напоминает рассказ Михаила Задорнова про последний вагон. Поскольку в авариях больше всего страдает последний вагон, то давайте поезда будут ездить без последнего вагона и будет хорошо.

- Неужели в этом предложении совсем нет трезвой основы — ведь 1 и 2 января потребление алкоголя действительно растет?

- Конечно, растет. Но запрет продаж только увеличит закупки. Вот смотрите. Зная, что 1 и 2 января спиртное продаваться не будет, люди закупятся накануне, причем раза в 1,5-2 больше, чем взяли бы обычно. На всякий случай — а вдруг не хватит. А потом все, что было куплено, будет, естественно, выпито. Так что продажи и потребление только вырастут.