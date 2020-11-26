Музеи в TikTok собрали более 2 млн просмотров

TikTok продолжает активно сотрудничать с музеями и культурными организациями, помогая своим пользователям открывать “окно в мир” из дома. Фото: Shutterstock

TikTok продолжает активно сотрудничать с музеями и культурными организациями, помогая своим пользователям открывать “окно в мир” из дома. Так, в рамках проекта #КультурныйTikTok, организованного совместно с «Культура.РФ», в период с 12 сентября пользователи смогли посетить 25 виртуальных экскурсий. Ряд музеев присоединились к TikTok и начали делиться уникальным контентом в собственных аккаунтах.

Сегодня, когда форматы коммуникации переходят в онлайн, TikTok стал для культурных учреждений новой платформой, которая позволяет делиться уникальным познавательным контентом в формате коротких видеороликов и трансляций. Чтобы дать возможность пользователям посетить самые интересные музеи России и узнать новое об искусстве, истории, архитектуре, театре и многом другом, TikTok и «Культура.РФ» в сентябре запустили совместную инициативу #КультурныйTikTok, в рамках которой пользователи могут присоединиться к онлайн-турам из ведущих музеев страны. В кампании уже приняли участие семь крупных российских музеев, во время проведения виртуальных экскурсий пользователи смогли увидеть как постоянные экспозиции классических музеев, так и временные выставки.