Трезубца им мало: На Украине нарисовали новый герб - с тевтонским крестом и имперской короной

На Украине выбрали новый Большой герб страны. Фото: Фейсбук @ Олександр Ткаченко

В Незалежной выбрали новый герб. За считанные месяцы специально созданная комиссия провернула общенациональный конкурс. Если эскиз одобрят 2/3 депутатов Рады и поддержит президент, страна получит новый символ.

А как же привычный трезубец? Это так называемый «малый» герб Украины — он станет элементом нового «большого» герба.

У художников и геральдистов не такой уж большой простор для творчества: «большой» герб давно и подробно описан в Конституции Украины, как и необходимость его создания. Только вот все никак не получалось... Главным в «большом» гербе должен быть трезубец киевского князя Владимира Великого. А еще нужно вписать герб Войска Запорожского.

В конкурсе победил вот этот проект от художника Алексея Кохана.

С олицетворением Запада Украины проблем нет — льва с герба Львова для пущей важности даже украсили короной. Хотя Украина не монархия. А вот фигура казака - символ Войска Запорожского, скромно размещена наверху. Трезубец же льву помогает держать Архангел Михаил - он перекочевал сюда с герба Киева.

Вот только крест на груди Архангела почему-то не православный, а тот, что носили Тевтонские рыцари в фильме об Александре Невском. Фактически это - гитлеровский орден «Железный крест». И эмблема СБУ.

Всю эту мешанину создал художник Алексей Кохан. Он, кстати, в советские времена рисовал совсем другие картинки. Из-под его кисти выходили карикатуры на продажных бандеровцев и военщину США (сравните сами - на фото). Видимо, с тех пор он как-то потеплел к фигуре Степана Бандеры.

В своё время автор нового герба Украины рисовал карикатуры на украинских националистов и американскую военщину.

- Видна твердая рука мастера! - уже шутят украинцы.

- Все понятно - Кохан победил потому, что он кум председателя жюри! - сыпятся догадки.

- Но зачем льву пририсовали половой орган? - раздаются возмущения.

Жили же украинцы с трезубцем, почему вдруг срочно понадобился «большой» герб? Неужели проблем других нет? Есть — и в этом, похоже, все дело. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас числится главой Исполкома реформ при президенте Зеленском, заявил о неизбежности краха экономики незалежной. В начале 2021 года уже нечем будет платить пенсии и зарплаты. Поможет, по его словам, разве что очередной кредит от МВФ. Но его не дают...

Еще более страшную картину рисует бывший замминистра экономики Украины Павел Кухта. По его словам, в бюджете страны не нашлось 10 млрд гривен на уже запланированные расходы армии. Казначейство каждый день сравнивает, сколько денег есть сегодня, а сколько надо. Все второстепенные расходы, ставят на паузу.

Похоже, власти Украины решили: пусть люди лучше спорят о трезубцах и львах, а не о том, кто виноват в экономическом крахе страны.