«Будут завозить только массовые модели»: к чему приведет повышение утильсбора на автомобили в 2021 году

По сути, утильсбор — еще один налог, которым облагается любое транспортное средство и который включается в стоимость любого нового автомобиля. Фото: Ivo Cagalj/PIXSELL/ТАСС

Сбор за утилизацию машин хотят повысить на 25-30% с 2021 года. Об этом РИА Новости рассказали источники в автопроме. «Комсомолка» вместе с экспертами выясняла, как повышение налога отразится на ценах, кто приобретет, а кто потеряет.

Утилизационный сбор введен в России в 2010 году, напоминает Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами. Он уплачивается за автомобиль, выпущенный в России или ввезенный в нашу страну из-за рубежа. По сути, утильсбор — еще один налог, которым облагается любое транспортное средство и который включается в стоимость любого нового автомобиля.

Зачем он нужен? В конце срока службы машины предполагается бесплатная утилизация выпущенного автомобиля за счет этого сбора.

- Для частных лиц цена вопроса исчисляется в нескольких десятках тысяч рублей, а для организаций уже в сотни тысяч рублей, в зависимости от класса автомобиля, мощности двигателя и его возраста при ввозе в страну с учетом различных коэффициентов, - объясняет Корнейчук. - Индексация размера сбора - это попытка повысить предполагаемые затраты на утилизацию машин с учетом роста цен на подобные услуги и инфляции. Это вполне разумный подход. Индексация существенно не отразится на ценах авто для людей, а для предприятий и организаций повышение утильсбора может быть существенным.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) согласен с тем, что от повышения налога на утилизацию больше всего пострадают компании. В особенности, покупатели спецтехники и грузовиков, так как утильсбор в цене этой техники составляет серьезную долю. Но это не единственная плохая новость.

- Утильсбор нужен для того, чтобы повышать конкурентоспособность производимых в России автомобилей перед импортными, так как локализованному в стране производителю он компенсируется. Это защита внутреннего рынка. Но хорошего в этом ничего нет, - считает Шапарин. - Во-первых, мы увидим рост цен на автомобили. Во-вторых, мы увидим дальнейшее сокращение списка (и без того уже сильно сократившегося) моделей на российском рынке, так как в России гораздо больше автомобилей производится, а не импортируется. Но производится у нас откровенный ширпотреб, а более нишевые автомобили завозятся. Теперь их будет еще меньше, так как на падающем рынке локализовывать их производство нет никакого смысла.