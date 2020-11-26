Самое большое вливание за последние десятилетия: эксперты оценили траты на лесопожарную технику

Серьезные средства на лесопожарную технику поступают в рамках проекта «Сохранение лесов».

Всего на эти цели выделено более 3,3 млрд рублей, за десять месяцев потратили 95% из них.

«Выделение дополнительного финансирования критически важно, - подчеркнул директор Центра лесной пирологии Роман Котельников. – Серьезные средства на лесопожарную технику поступают в рамках проекта «Сохранение лесов», и это приносит определенный эффект. То, что это не решит всех финансовых проблем в охране лесов от пожаров, это, конечно, понятно. Но то, что это самое большое вливание за последние десятилетия – это точно».

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев отметил, что закупка техники положительно влияет не только непосредственно на борьбу с лесными пожарами. «Это полезно и для экономики регионов: создаются высококвалифицированные рабочие места, предприятия получают заказы на технику, поддерживается сектор малой авиации».

Кроме техники для тушения лесных пожаров необходимо также наращивать финансирование системы мониторинга, обратил внимание зампред Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев. Это поможет быстрее выявлять очаги, сказал эксперт. С этим согласен и его коллега Александр Багин, член комитета ТПП по природопользованию и экологии: «Требуется система оперативного мониторинга и оповещения, которая позволит выявлять очаги возгорания своевременно и предпринимать меры по их ликвидации. А роль государства в первую очередь состоит в четком разграничении ответственности по юридическим лицам: субъектам федерации, собственникам земель, ведомствам – и координации их действий по предотвращению и ликвидации пожаров».