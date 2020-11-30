В России стартовала онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах

В России пройдет онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах Фото: Shutterstock

С сегодняшнего дня и по 11 декабря 2020 года по всей стране на образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах для школьников 1–4-х классов. Акция инициирована некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» и проводится совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ДТП С ДЕТЬМИ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ НА ТРЕТЬ

Ребенок – самый незащищенный пешеход и пассажир в машине. С каждым годом интенсивность транспортного движения растет, дорожная сеть страны расширяется. Поэтому формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, педагогов и родителей.

«Прививать культуру поведения на дорогах необходимо с самого раннего детства, – отметил вице-премьер федерального правительства, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. – Объяснять детям, как вести себя при переходе проезжей части, приучать соблюдать осторожность при катании на велосипеде и самокате должны как родители, так и педагоги. За последние шесть лет количество ДТП с участием детей удалось сократить на треть, однако наша задача – свести их к минимуму, в том числе посредством таких профилактических мероприятий, как олимпиада «Безопасные дороги».

Онлайн-олимпиада пройдет во всех 85 регионах страны. Зарегистрироваться и принять в ней участие может любой учащийся начальных классов. Олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий, в понятном и интересном для младшеклассников формате. Для того, чтобы задания были познавательными и увлекательными, над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, образовательной платформы Учи.ру и профильные сотрудники ГУОБДД МВД России.

ЦЕЛЬ - «НУЛЕВАЯ» СМЕРТНОСТЬ

«Научить ребенка основам правил безопасного поведения на дорогах и закрепить эти знания на уровне навыков – первостепенная обязанность взрослых, – говорит глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. – Есть множество инструментов, которые помогают сделать процесс обучения интересным и эффективным, – мультфильмы, видеоролики, интерактивные игры. Я считаю, что онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» – как раз один из таких инструментов».

Главный автоинспектор России отметил, что целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тем самым является еще одним шагом в стремлении достичь «нулевой» смертности на дорогах.

Повысить безопасность дорожного движения призван национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», развиваемый в России с 2019 года. Так, за последние два года в регионах удалось отремонтировать более 30 тыс. км дорог, а также провести комплексное обустройство транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности движения. На объектах установлены новые светофоры и дорожные знаки, обустроены островки безопасности и пешеходные переходы, смонтировано ограждение.

«В первую очередь в нацпроект включены важные городские магистрали, объекты с высокой интенсивностью движения транспорта, а также дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе образовательным учреждениям, чтобы сделать дороги в школы и детсады комфортными и безопасными. За два года реализации нацпроекта в 83 регионах страны отремонтировали и обустроили около 1400 дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям», – сообщил заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Несмотря на то, что дороги вблизи школ и детских садов стали безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения ДТП. Основные правила дорожного движения, разнообразие дорожных знаков, правила поведения в транспорте и на дорогах – интерактивные задания онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» направлены на проверку и закрепление знаний на эти и другие темы.

ОЛИМПИАДА КАК ИГРА

«Дети – наша главная ценность, – напомнил генеральный директор онлайн-платформы Учи.ру Илья Паршин. – Обладая возможностью общаться более чем с 8 миллионами школьников – пользователей Учи.ру, мы считаем необходимым обращать их внимание и давать знания в жизненно важных областях – таких как безопасность на дорогах. Мы видим, что интерактивный формат олимпиадных заданий позволяет с легкостью и увлечением осваивать даже самые непростые темы, детям нравится сам процесс обучения».

Задания онлайн-олимпиады будут доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру в день старта мероприятия. Пройти их можно в любой удобный день с 30 ноября до 11 декабря включительно. Образовательное соревнование будет бесплатным для всех школьников и станет для них полезным и интересным примером внеклассной работы.

«Мы старались, чтобы все задания приносили не только пользу, но и положительные эмоции, – рассказывает генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина. – Ребенок должен заниматься с удовольствием, поэтому мы приложили все усилия, чтобы олимпиада стала в какой-то степени увлекательной игрой. Думаю, ее оценят и родители – заниматься вместе гораздо интереснее!»

По окончании онлайн-олимпиады участники получают дипломы, сертификаты, благодарности и самое ценное – знания!