Четырем французским школьникам предъявили обвинения по делу обезглавленного учителя

Полицейские охраняют территорию вокруг колледжа Буа д'Оль, где 2 ноября 2020 года на улицах парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин был обезглавлен преподаватель французского языка Сэмюэль Пати. Фото: REUTERS

Еще четырем несовершеннолетним предъявили обвинения в жестком убийстве историка Самюэля Пати.

Жестокое убийство преподавателя истории в пригороде Парижа, Конфлан-Сент-Онорин произошло в октябре 2020 года.

Молодой человек чеченского происхождения подкараулил мужчину на улицу и обезглавил его прямо рядом с учебным заведением. По данным полиции, убийцей оказался 18-летний парень, родившейся в Москве и получившей статус беженца во Франции. Полицейские застрелили его при задержании в городе Эраньи.

По словам следователей, злоумышленник разозлился из-за того, что учитель истории Самюэль Пати показал на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда,опубликованные во французском журнале Charlie Hebdo. Местным радикальным исламистам не понравилось, что педагог поднял на уроке тему их религии. Хотя, как пишут французские СМИ, Самюэль Пати был очень деликатен и корректен в освещении этой темы и даже попросил учеников, которые не хотят рассуждать на эту тему, пропустить урок.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов через неделю после инцидента задержали еще семерых участников, причастных к преступлению. Еще троих доставили в полицию в начале ноября, среди них - 18-летний парень и его несовершеннолетняя подруга. И вот на днях еще четверым школьникам предъявили обвинения.

Сейчас в общей сложности по делу жесткого убийства французского учителя - 14 подозреваемых. Троих обвиняют в «соучастии в террористическом убийстве». По версии следователей, они рассказали преступнику, как выглядит учитель и указали на него рукой, когда тот выходил из школы. Также предъявлено обвинение девушке, которая распространила в Интернете критику в адрес педагога в виде снятых ею видеороликов. видеоролики в адрес педагога.

Напомним, что сразу после теракта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет запрещать редакции журналов публикацию карикатур и сосредоточит все усилия для борьбы с носителями радикальной идеологии.