"Стала калекой": Светлана Светличная не может ходить, как раньше

Появились подробности недуга 80-летней актрисы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о госпитализации Светланы Светличной стало громом среди ясного неба для всех поклонников знаменитой актрисы. Когда-то она слыла первой красавицей советского кино. А после эпизодической роли в культовом фильма "Бриллиантовая рука" о ней заговорили все. Соблазнительная блондинка с модельной внешностью в дерзком мини свела с ума миллионы мужчин. Однако шли годы, снималась актриса все реже. А в последнее время у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Светлана Светличная в настоящее время находится в той же больнице, что и изувеченный Павел Прилучный. Только в разных отделениях. Светлана Афанасьевна давно чувствует себя неважно. До госпитализации она трижды обращалась к врачам. Актриса жаловалась на повышенное давление, головокружение и головные боли. но каждый раз актриса отказывалась от госпитализации. А когда ей стало совсем плохо, она сама приехала в центральную клиническую больницу РАН. Уже оттуда кумира миллионов доставили в Первую горбольницу. Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт.

80-летняя актриса считает, что ее недуг - последствия недавней травмы. "Был удар по голове. Во время интервью на меня упал софит. Это случилось во дворе моего дома, когда я рассказывала об актере Владе Дворжецком. Я потеряла сознание даже. Сама вызывала врачей, когда пришла в чувство. А теперь мучают головокружения, не могу ходить, как раньше ходила. Была здоровая, крепкая, а стала калекой. Это я осознаю", - цитирует Светличную сайт mk.ru.

Врачи настаивают на полном покое. Звезда советского экрана лежит в одноместной палате. "Прохожу обследование. Было предположение, что, может быть, микроинсульт. Но все обошлось. Сжимала руку - есть силы. Это уже неплохо", - делится она подробностями госпитализации.

Единственное, что печалит кумира, - как она будет обходиться после выписки. "Было бы уютнее, если бы был прикреплен помощник от соцзащиты. Я живу в районе Ясенево, но, к сожалению, ко мне никто не ходит", - переживает пенсионерка.

Стоит отметить, что последние месяцы были очень нервными для Светланы Светличной. В конце октября самая желанная блондинка советского экрана попросила о помощи. Светличная убеждена, что сын Алексей и внучка Маша сживают ее со свету ради московской квартиры. Не так давно актриса обнаружила в хоромах ртуть. Заслуженная актриса решила переписать завещание и лишить родных наследства, ведь наследник не звонит ей уже десять лет. Его жену Ольгу и свою внучку Светличная и вовсе боится. "Они хотят от меня избавиться. Для того, чтобы освободила я квартиру. Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! И мне и страшно, и больно, и обидно!", - заявила она.