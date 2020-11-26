"Нам всем нужен знак, что мы скоро снимем маску": фото врача с младенцем набирает популярность в сети

Младенец, сорвавший маску с врачу, произвел фурор в сети. Фото: Instagram dr.samercheaib

Фотография врача с новорожденным мальчиком на руках стала новым символом 2020 года. Гинеколог Самер Чаиб работает в городе Дубай и довольно активно ведет свой Инстаграм. В его блоге можно найти множество фотографий с малышами, которым он помог появиться на свет. Но именно этот снимок стал хитом сети. Самер опубликовал его в начале октября, и за это время фото уже успело набрать более 130 тысяч лайков.

На снимке новорожденный мальчик, который только что появился на свет, рефлекторно вцепился в маску врачу и оттянул ее.

- Нам всем нужен знак, что мы скоро снимем маску, - иронично подписал врач.

Фотография с бешеной скоростью разлетелась по сети и стала символом конца пандемии, который когда-нибудь настанет.

- Это была спонтанная реакция со стороны ребенка. Но люди очень растрогались, потому что восприняли его как предзнаменование конца COVID-19, потому что фото вселяет надежду. Все хотят наконец снять маски, но как скоро это случится, мы не знаем, - рассказал доктор Чаиб в интервью CafeMom.

Новорожденный мальчик на фотографии - это один из близнецов, у него еще есть сестра. А необычный кадр сделал папа малышей, который присутствовал на родах.