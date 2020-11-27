Профилактика ВИЧ, гепатитов и сифилиса: все о госпитальном комплексе

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Перед плановой госпитализацией в терапевтический стационар нужно пройти четыре базовых исследования: на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С. «Комсомолка» поделится интересной информацией о каждом заболевании и расскажет, чем госпитальный комплекс полезен вне лечебного учреждения.

Тест на ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека переписывает ДНК иммунных клеток – это отличает его от большинства остальных инфекционных агентов. В результате они постепенно гибнут, и организм становится уязвим к болезням.

На последней стадии болезни, которая называется «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД), к тяжелым последствиям и даже смерти могут привести оппортунистические инфекции – их вызывают возбудители, не опасные для человека с нормальным иммунитетом.

Вирус может никак не проявлять себя симптомами в течение 10-12 лет, при этом не переставая размножаться. Отсюда и ужасающие цифры – согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на конец 2019 года во всем мире ВИЧ заражены 38 миллионов человек. На сегодняшний день этот вирус унес почти 33 миллиона жизней.

ВИЧ передается через кровь, грудное молоко, семенную жидкость и вагинальные выделения. Слюна или пот в этот перечень не входят, поэтому ВОЗ отмечает – при обычных бытовых контактах, в том числе поцелуях, объятиях и рукопожатиях, заражения не происходит.

По данным Роспотребнадзора на первое полугодие 2019 года, в 58,9% случаев ВИЧ передавался через незащищенный секс с партнером противоположного пола. Также ведомство считает, что около трети людей, уже заразившихся ВИЧ, не знают о своем статусе.

Если вы уже сдавали анализ на ВИЧ и результат был отрицательный, не спешите радоваться – многое зависит от того, когда вы проходили исследование. Дело в том, что у ВИЧ есть серологическое окно – период, когда вирус уже попал в организм, но еще не выявляется в крови.

Он может длиться до нескольких месяцев, поэтому результат нужно подтвердить. В любом случае, диагноз «ВИЧ» никогда не ставится по результатам одного теста – возможны не только ложноотрицательные, но и ложноположительные результаты.

Гепатиты В и С

В широком смысле, гепатит – воспалительное заболевание печени, которое разрушает ее главные клетки – гепатоциты. Организм заменяет пораженную печеночную ткань соединительной – этот процесс называется фиброз. Такая ткань не способна выполнять функции этого органа – фильтровать кровь, перерабатывать белки, жиры и глюкозу, синтезировать желчь и гормоны.

Для наглядности представьте, что железобетон в несущих конструкциях небоскреба постепенно заменяют на сыр – в результате здание рухнет. Так же и в организме – если болезнь запустить, фиброз приводит к отказу печени.

Вирусы гепатита B и C попадают прямо в кровь через повреждения кожи или слизистых и считаются самыми опасными. Заразиться можно и при сексе, но это происходит гораздо реже. Оба вида гепатита могут привести к циррозу и раку печени, но различаются по особенностям.

Так, хронический гепатит В может вызвать цирроз и рак печени в течение первых пяти лет. Он не лечится, но от него есть прививка. Гепатит С, напротив, излечим, но от него нет вакцины. В течение 15–30 лет он может перейти в хроническую форму и привести к раку печени и циррозу.

Несмотря на то, что желтуха – самый известный симптом вирусного гепатита, он может протекать без пожелтения кожи и глаз и проявлять себя только чувством усталости, расстройством сна и потерей аппетита. Иногда он вообще не выдает себя симптомами – были случаи, когда пациенты узнают о гепатите уже на стадии цирроза или трансплантации печени.

Основной принцип в защите от гепатитов В и С – исключить контакт с чужой кровью. Не используйте любые чужие предметы личной гигиены, следите за чистотой инструментов во время медицинских и косметологических процедур, а также пользуйтесь презервативами.

Сифилис

Незащищенные половые контакты с непроверенными партнерами – верный путь к венерическим заболеваниям, в том числе и к сифилису. У него есть первичная, вторичная, латентная и третичная стадии.

Первичный сифилис начинается после завершения инкубационного периода и обычно проявляет себя появлением шанкров – язвочек в месте проникновения трепонемы в организм. Их можно обнаружить на пенисе или вокруг него, во влагалище, заднем проходе, в прямой кишке, на губах и в полости рта. Зачастую шанкр безболезненный, поэтому есть риск не заметить его вовремя.

Шанкры проходят вне зависимости от того, было ли получено лечение – после этого сифилис переходит на вторую стадию. В основном ее начало проявляется сыпью – она появляется, когда заживает первичная язва, или через несколько недель после этого момента. Иногда сыпь может быть настолько слабо выражена, что ее можно не обнаружить.

Другие симптомы включают боль в голове, мышцах, горле, потерю веса, усталость, очаговое выпадение волос, лихорадку, увеличение лимфатических узлов. Симптомы этой стадии пройдут в любом случае, но если продолжать игнорировать сифилис, он перейдет в латентную стадию, на которой десятилетиями может не проявлять себя никакими симптомами.

У большинства людей невылеченный сифилис не переходит в третичную, самую опасную стадию. Если это происходит, болезнь начинает разрушать внутренние органы, в том числе и мозг. К счастью, благодаря современной медицине до этой стадии доходит редко.

Чем полезен госпитальный комплекс

Госпитальный комплекс поможет выявить заболевания, которые могут годами не проявлять себя симптомами, но в перспективе способны серьезно подорвать ваше здоровье или обернуться летальным исходом. Несмотря на название, проходить его можно периодически в целях профилактики, не дожидаясь плановой госпитализации.

Лаборатория «Гемотест» предлагает пройти госпитальный комплекс и получить результат через день после взятия крови. В набор исследований входят следующие анализы:

– АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.)

– Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач)

– Гепатит В, HBs Ag (кач)

– Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач)

Ознакомиться со стоимостью для вашего города и правилами подготовки к анализам можно на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».