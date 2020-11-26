Коронавирус у звезд, последние новости на 26 ноября: Ширвиндт уже переписывается с соседями по палате

86-летний Александр Ширвиндт вместе с супругой проходит лечение от коронавирусной пневмонии в 52-й больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 ноября, Александр Ширвиндт и Елена Ксенофонтова пошли на поправку. Также сообщаем, как себя чувствуют другие известные больные коронавирусом.

Лечатся амбулаторно

29-летний Антон Шастун переносит коронавирус в легкой форме. Ведущий шоу «Импровизация» сообщил в видеосообщении о переносе гастрольного выступления: «А почему концерт переносится? Все из-за меня. Я приболел самой популярной болезнью 2020 года. Но со мной все хорошо, поэтому увидимся в Воронеже 20 декабря».

47-летняя Елена Ксенофонтова сегодня приехала домой из коронавирусного госпиталя, где лечилась неделю. Две недели до этого актриса боролась с COVID-19 дома. Тяжелое течение коронавирусной пневмонии у Ксенофонтовой было обусловлена обострением имеющегося ранее заболевания. Елена передает рекомендации врачей для поддержания организма принимать цинк, витамин D.

42-летняя Диана Гурцкая получила отрицательный результат теста на коронавирус. Певица лечилась амбулаторно. Еще несколько дней Диана проведет дома, после чего вернется к работе

40-летний Игорь Рудник выписан из больницы, еще некоторое время будет проходить реабилитацию дома. Хореограф шоу «Танцы» рассказал в социальных сетях о самочувствии: «Заболел COVID-19. Вначале был слишком самоуверен и думал отделаться легко, но у вируса был свои план. Привезли в больницу в тяжелом на грани шторма, который оперативно предотвратили гении-врачи! Жесть пройдена. Спасибо каждому, кто несе т свою вахту и крутится волчком 24 на 7 вокруг пациентов! Насмотрелся я тут, теперь мне пора домой восстанавливаться. Берегите себя, родных, окружающих. Вирус, зараза, липкий и, бывает, жесткии . Поверьте, вы не хотите им болеть. А ещё я горд, что проект «Танцы» на ТНТ перенесли. Потому что не все равно на людей».

Ананас в подарок и записка Ширвиндту от соседа по палате 603. Фото: СОЦСЕТИ

Лечатся в больнице

86-летний Александр Ширвиндт вместе с супругой проходит лечение от коронавирусной пневмонии в 52-й больнице. Супруги лежат в одном боксе. Наталья Николаевна сообщила сыну, что врачи обещают через неделю выписать – если восстановление будет идти такими же оптимистичными темпами. Сын народного артиста Михаил Ширвиндт записал уже несколько видеообращений в социальных сетях: сообщил, что коронавирус у его папы протекает в легкой форме – небольшая температура, легкий кашель, а у мамы – бессимптомно. Но решили их госпитализировать, чтобы перестраховаться с учетом возраста. Михаил сообщил, что сегодня «ковидный пациент Ширвиндт уже безобразничает» - переписывается в стихах с соседом по палате. Тот ему прислал ананас и стих, Александр Анатольевич в ответ отправил сушки и свою поэтическую зарисовку.