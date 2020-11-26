"Про гуся и развод - ложь!": пятая жена рвется в колонию к Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов и Софья Кругликова Фото: Евгения ГУСЕВА

Близкий друг семьи Михаила Ефремова рассказал о том, как пятая жена актера Софья Крукгликова отреагировала на слухи о своем разводе. До недавнего времени многодетная мама никак не комментировала эту информацию о том, что, якобы, она уже "приняла решение".

Софья Кругликова поделилась сокровенным с близким другом семьи. "Мы созванивались с Софьей. Она сказала, что ей очень не нравится, что о ее семье постоянно врут. Если дословно, то: «Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь - о нашем разводе». Она полностью это опровергает", - цитирует мужчину "СтарХит".

По его словам, Софья рвется к мужу: "Как только закончится карантин в СИЗО, она обязательно приедет к Михаилу Ефремову в колонию". Почти три недели он находится в следственном изоляторе №3 в Белгороде. В конце ноября актера переведут в ИК-4.

На днях Михаил Олегович исповедался и причастился. Ефремову предстоит отбывать наказание на так называемой "звездной" зоне. В 2019 году здесь находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В колонии, по словам правозащитников, прекрасные условия. Опасных рецидивистов здесь нет, порядки лояльные. В отрядных помещениях - санузел, спальни, все отапливается. Питание качественное, есть вся необходимая медпомощь. Заключенные получают зарплату. Из нее, правда, вычитают за одежду, питание, у кого-то и алименты. Так что заключенные сами себя содержат и у них еще остаются деньги на лицевых счетах, чтобы выйти на свободу с небольшим капиталом.

Тем временем, адвокаты артиста готовятся к кассации. На данный момент у Михаила Олеговича четверо защитников. По прогнозам юристов, пересмотр дела Ефремова состоится уже в 2021 году.