Актер Иван Охлобыстин "стал пулеметчиком" в Росгвардии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Популярный актер Иван Охлобыстин принял участие в съёмках шестого выпуска молодежного шоу Росгвардии. Артист попробовал себя роли настоящего пулеметчика. В полной экипировке бойца спецназа он выполнил нормативы для пулеметного расчета, поразил мишени, а потом вступил в бой и даже спас заложника.

Вместе с Охлобыстиным на съемках присутствовали и его дети - Савва, Анфиса и Дуся. Для них такой приключение оказалось очень даже увлекательным. Они узнали много нового о профессии пулеметчика, примерили специальное снаряжение и, конечно, поддерживали отца на всех этапах испытаний.

Ведущими шоу стали зажигательный Андрей Черкасов и очаровательная блондинка старший сержант Кристина Богославская. Готовое видео уже опубликовано на YouTube канале Росгвардии.

- Как звёзды экрана реагируют на трудности, с которыми вряд ли столкнутся в обычной жизни, можно ли продеть нитку в иголку после тяжелых физических нагрузок, кто и что победит - молодость или опыт в сдаче нормативов, как вылечить ногу в походных условиях по версии «доктора Быкова», - это и многое другое покажут в новом выпуске программы «Проверка на прочность».