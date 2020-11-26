Гиперзвуковая ракета «Циркон» летит со скоростью 2,7 км в секунду: что известно о новейшем российском оружии

7 октября фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу этой ракетой по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Экзотичное словцо "Циркон" уже давно стало привычным уху российского обывателя. Его наши оборонщики впервые "засветили" еще в 2016 году. Тогда и стало известно, что имеется ввиду не драгоценный камень, а наша новейшая гиперзвуковая ракета (лидер ЛДПР даже заворчал по этому поводу - "Не могли дать красивое русское имя"). С тех пор "Циркон" и стали испытывать, - сначала запускали его с установок на суше, а потом решили пальнуть с корабля.

А 7 октября (в свой день рождения Владимир Путин получил великолепный подарок – начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту об успешном испытании «Циркона». Тогда из акватории Белого моря фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу этой ракетой по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Она была поражена со снайперской точностью на расстоянии около 450 км. Максимальная высота полёта ракеты - 28 км. От момента запуска до поражения цели прошло всего 4,5 минуты. Скорость ракеты достигала больше 8 МАХов (1 МАХ – это 331 метр в секунду). Иными словами, «Циркон» шел к цели в 8 раз быстрее звука.

В ответ именинник щедро осыпал ученых, конструкторов, рабочих, военных специалистов словами благодарности за их огромный труд и дал вот такую оценку событию:

- Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, поскольку оснащение наших Вооруженных сил, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства.

И вот - очередной испытательный запуск "Циркона" (этот момент Минобороны показало на видео).

Стрелял фрегат "Адмирал Горшков" по мишени в Баренцевом море. И снова - успешно.

Ракета преодолела 450 километров со скоростью более 8 Махов - около 9,5 тысяч километров в час.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

«Циркон» или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Кодовое обозначение NATO — SS-N-33.

В открытой российской и зарубежной печати даются лишь приблизительные тактико-технические характеристики изделия.

Длина: 8 — 10 м

Вид топлива: - децилин (?)

Максимальная дальность: не менее 500 км (по другим данным - 1000 км).0

Вес боевой части: от 200 до 300 кг. (как в обычном: так и ядерном снаряжении).

«Циркон» шел к цели в 8 раз быстрее звука. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Вячеслав ПОПОВ, адмирал, бывший командующий Северным флотом:

- Второй успешный пуск подряд показывает серьезную надежность» гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Ракета приближается к принятию на вооружение. Однако для этого может понадобиться еще одно испытание. Говорить окончательно о надежности, я считаю, с двух пусков рановато, но, тем не менее, это очень хороший показатель для того, чтобы такой вывод делать в будущем.

Андрей САЮТИН, кандидат технических наук, конструктор:

- Это достижение уверенно выводит Россию вперед в одной из самых перспективных областей разработки гиперзвуковых аппаратов. Другим участникам этой гонки, США и Китаю, пока не удалось явить миру что-либо подобное.

Виктор МУРАХОВСКИЙ, полковник запаса, военный эксперт:

- Да, несколько стран занимаются подобными разработками, но даже американским конструкторам понадобится с десяток лет, чтобы хотя бы приблизиться к характеристикам «Циркона». От него нет защиты не только из-за огромной скорости, но еще и потому, что в полете он маневрирует по произвольной траектории, а при попадании уничтожает цель почти гарантированно.

Все системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые есть сегодня, обнулены ракетой «Циркон».

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Британский таблоид «The Sun»:

«Все страны Запада и Европы беспокоятся из-за нового российского оружия. И ракета «Циркон», успешно прошедшая испытания, – явное тому подтверждение! Запад буквально сказал: «Мы теперь даже испугаться не успеем».

Конгрессмен США Трент Фрэнкс: «Русский гиперзвук меняет всю концепцию современной войны. Наступает новая эра, в которой у США пока нет превосходства».