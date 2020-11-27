Анекдоты: Если жизнь идет полосами - остановись на белой... И иди вдоль!

Наконец-то маски стали применяться по своему прямому назначению: согревать подбородок, рот и нос!

* * *

Только у нас фраза «Поправить здоровье» означает «Нажраться еще больше, чем вчера».

* * *

- Бонд. Джеймс Бонд.

- Долгов. Возврат Долгов.

* * *

Опоздал в кино на фильм ужасов.

Не сразу понял, что еще идет журнал с выпуском новостей.

* * *

- Почему за украденный мешок картошки - в СИЗО, а за взятку в 2 миллиона долларов - под домашний арест?

- Потому что доллары - это ничем не обеспеченная бумага, а мешок - материальная ценность.

* * *

Российские ученые доказали, что Брежнев был эмо - он плакал, целовался и носил значки!

* * *

А что если это не вкус потерян, а просто производители еды для экономии в кризис перестали класть туда вкусовые добавки?

* * *

Шоу-бизнес возмущен: и так концертов нет, жрать буквально нечего, а тут еще подняли налог до 15% с доходов свыше 5 миллионов!

* * *

Судя по выражениям «уставший как собака», «голодный как собака», «побитый как собака», быть лучшим другом человека - совсем непросто…

* * *

А теперь о серьезном - как узнать, когда испортился сыр с плесенью?

* * *

- Батюшка, целыми днями слышу в голове голос, который говорит, что мне делать. Думаете, я одержим демоном?

- Нет, сын мой, ты просто женат...

* * *

Ребенок подрастает, остаются детские вещи. Захотела помочь какой-нибудь малоимущей семье.

Посмотрела на сайте, чего они хотят. Оказалось, мы - малоимущая семья.

* * *

У официанта спpашивают:

- Бытует мнение, что вас унижают чаевые?

- Конечно, унижают. Пpичем чем меньше, тем больше!

* * *

Если человек купил себе «Бентли», это ещe не значит, что он богат. Может, он копил на него целый год.

* * *

У психиатра:

- Доктор, у меня в голове постоянно звучит какая-то музыка, я устал от этого глюка.

- Ну-ка помолчите. Да какой это Глюк, батенька, это - великий Рахманинов! Божественная музыка! Как от этого можно устать?!