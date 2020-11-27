Анекдоты: Если жизнь идет полосами - остановись на белой... И иди вдоль!

Наконец-то маски стали применяться по своему прямому назначению: согревать подбородок, рот и нос!
* * *
Только у нас фраза «Поправить здоровье» означает «Нажраться еще больше, чем вчера».
* * *
- Бонд. Джеймс Бонд.
- Долгов. Возврат Долгов.
* * *
Опоздал в кино на фильм ужасов.
Не сразу понял, что еще идет журнал с выпуском новостей.
* * *
- Почему за украденный мешок картошки - в СИЗО, а за взятку в 2 миллиона долларов - под домашний арест?
- Потому что доллары - это ничем не обеспеченная бумага, а мешок - материальная ценность.
* * *
Российские ученые доказали, что Брежнев был эмо - он плакал, целовался и носил значки!
* * *
А что если это не вкус потерян, а просто производители еды для экономии в кризис перестали класть туда вкусовые добавки?
* * *
Шоу-бизнес возмущен: и так концертов нет, жрать буквально нечего, а тут еще подняли налог до 15% с доходов свыше 5 миллионов!
* * *
Судя по выражениям «уставший как собака», «голодный как собака», «побитый как собака», быть лучшим другом человека - совсем непросто…
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А теперь о серьезном - как узнать, когда испортился сыр с плесенью?
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- Батюшка, целыми днями слышу в голове голос, который говорит, что мне делать. Думаете, я одержим демоном?
- Нет, сын мой, ты просто женат...
* * *
Ребенок подрастает, остаются детские вещи. Захотела помочь какой-нибудь малоимущей семье.
Посмотрела на сайте, чего они хотят. Оказалось, мы - малоимущая семья.
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У официанта спpашивают:
- Бытует мнение, что вас унижают чаевые?
- Конечно, унижают. Пpичем чем меньше, тем больше!
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Если человек купил себе «Бентли», это ещe не значит, что он богат. Может, он копил на него целый год.
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У психиатра:
- Доктор, у меня в голове постоянно звучит какая-то музыка, я устал от этого глюка.
- Ну-ка помолчите. Да какой это Глюк, батенька, это - великий Рахманинов! Божественная музыка! Как от этого можно устать?!