Итоги года: Навигатор по льготам для детей-инвалидов заработал по всей России

Родителям детей-инвалидов в начале года направляется информация: какими средствами реабилитации ребенок должен быть обеспечен в текущем году. Фото: Shutterstock

Пандемия коронавирусной инфекции делает все более востребованными современные информационные технологии. Сейчас очень важно свести к минимуму любые контакты «вживую», посещение разных инстанций и прочую подобную активность, подчеркивают эпидемиологи. В таких условиях сохранить социальные гарантии и даже повысить их доступность помогают новые сервисы. С этого года по всей стране заработал один из них - проект Фонда социального страхования (ФСС РФ) «Социальный персональный информационный навигатор» (СоцПИН).

Сервис предназначен для семей с детьми-инвалидами. По закону им полагаются бесплатные технические средства реабилитации (ТСР), предусмотренные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка. Речь идет о льготных креслах-колясках, ортопедической обуви, протезах и т. д.

Суть сервиса СоцПИН в том, что родителям детей-инвалидов в начале года направляется информация: какими ТСР ребенок должен быть обеспечен в текущем году. В частности, сообщаются:

виды технических средств реабилитации, которые должны быть предоставлены до конца года;

сроки замены или даты окончания сроков пользования действующих ТСР;

где и как получить изделия, положенные в текущем году;

адреса и телефоны для обращения.

Родители ребенка выбирают удобную форму получения уведомлений: по электронной или обычной почте, в виде СМС, устно по стационарному или мобильному телефону.

Получив уведомление, представители ребенка-инвалида могут своевременно подать заявление на обеспечение и выбрать способ предоставления ТСР, поясняют в Фонде соцстраха. Скажем, можно подать заявление на кресло-коляску в электронном виде, а потом забрать ее в ближайшем пункте выдачи или оформить доставку ТСР на дом.

ВАЖНО

В уведомлениях указываются рекомендуемые сроки подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации. Дальше все зависит от родителей ребенка-инвалида. Они решают, обращаться ли за тем или иным изделием в указанные сроки. «Следует помнить: чем позже будет подано заявление, тем позже удастся получить новое ТСР», - обращают внимание в Фонде соцстраха.