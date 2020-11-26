CК России: замдиректора ФСИН России Валерий Максименко обвиняется в злоупотреблениях

Валерия Максименко. Фото: пресс-служба ФСИН/ТАСС

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и срыве Федеральной целевой программы "Развитие уголовно- исполнительной системы".

По данным Следственного комитета России Максименко размещал заказы на предприятиях, которые не обладали необходимыми мощностями и специалистами.

- В отношении задержанного Максименко возбуждено уголовное и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве подсчитали, что в результате действий Максименко Федеральная целевая программа на 2018-2019 годы не исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Сейчас следователи продолжают необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы.

Похоже, что история с "золотыми браслетами" во ФСИН России не стала поучительной. А может скандал с посадкой бывшего директора ФСИН России Александра Реймера уже забылся. А ведь Реймер также размещал заказы на производство следящих электронных браслетов на фирмах, которые не имели мощностей для их производства и похитил таким образом 3 миллиарда рублей.

Бывший глава ФСИН России был задержан 5 лет назад и приговорен в 2017 году к 8 годам колонии. Сейчас Реймер отбывает свой срок библиотекарем в колонии Калининградской области. Если бы его афера с "золотыми браслетами" не вскрылась, то он бы сейчас продолжал управлять ФСИН России из кабинета в 1000 квадратных метров или его комнаты отдыха, где был предусмотрен массажный кабинет и спортивный зал с джакузи.

Отметим, что даже при Реймере в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)" было построено 14 новых следственных изоляторов, в том числе 5, отвечающих международным стандартам, 34 режимных корпуса, 1 исправительное учреждение особого режима, 44 общежития в исправительных учреждениях, 1 дом ребенка, 7 медицинских частей, 15 зданий с комнатами для проведения длительных свиданий и многие другие объекты.

Также в декабре 2017 года введен в эксплуатацию следственный изолятор в г. Колпино Ленинградской области, рассчитанный для содержания 4 тыс. человек. Этот изолятор построен в соответствии с международными стандартами.