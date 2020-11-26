МТС и Московский зоопарк запустили эко-программу по сохранению редких животных

МТС уже седьмой год расширяет образовательную программу для детей и подростков всей страны в рамках проекта «Поколение М

Ребята смогут бесплатно проходить в онлайне мастер-классы, узнавать интересные факты о морских млекопитающих, больших пандах и заповедниках, а также выполнять творческие задания. Лучшие из участников получат поездку в Москву, где смогут посмотреть на закулисье зоопарка, пообщаться с известными учеными и исследователями. Для участия в конкурсе детям до 14 лет необходимо пройти онлайн-курс и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

«МТС уже седьмой год расширяет образовательную программу для детей и подростков всей страны в рамках проекта «Поколение М».

Несколько сотен творческих и научно-популярных мастер-классов от именитых мастеров бесплатно доступны на сайте проекта каждому ребенку, педагогу и родителю. А благодаря партнерству с Московским зоопарком, обладающим глубокой экспертизой в природоохранной деятельности, мы запускаем специальный конкурсно-образовательный стрим, который в игровом формате научит ребят беречь природу», — отметила руководитель благотворительных и социальных программ МТС Екатерина Филатова.

«Экологическая ситуация в стране и мире может измениться, если мы будем вместе работать над образованием подрастающего поколения, если мы будем формировать правильное мироощущение и уважительное отношение ко всему живому», — прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс, где они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.