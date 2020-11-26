Почему Сенат Франции проголосовал за признание независимости Карабаха: есть две причины

На контрольно-пропускном пункте в городе Гадрут в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Сенат Франции проголосовал за признание независимости Нагорного Карабаха. И хотя юридической силы это решение по сути не имеет, это не просто сотрясание воздуха.

Без согласия президента Франция не станет официально считать Карабах отдельной страной. А Макрон пока держит паузу.

Разумеется, решение сенаторов не на пустом месте. Тут сошлось несколько причин. Во-первых, во Франции одна из самых больших в мире армянских диаспор — 600 тысяч человек (больше только в России). Среди них немало людей состоятельных и влиятельных. Так что нет ничего удивительного в том, что именно Франция первая из стран ЕС заговорила на приятную Еревану тему. Хотя даже сама Армения до сих пор независимость Карабаха не признала.

Во-вторых, у Парижа обида от того, как закончился конфликт между Арменией и Азебрайджаном. Франция ведь сопредседатель (вместе с США и РФ) Минской группы, которая должна была урегулировать это противостояние. Но со всеми договорилась Москва, и в Карабахе российские миротворцы. А Франция не у дел.

Наконец, обострились отношения Макрона с президентом Турции Эрдоганом, который открыто поддержал Баку. И Елисейский дворец может пойти на признание Карабаха, чтобы насолить турку.

Официальная реакция Армении и Азербайджана предсказуема. Первая в восторге, второй в ярости. Впрочем, о полноценном признании Карабаха речь пока не идет.