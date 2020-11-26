На шоу "Битва экстрасенсов" разразился грандиозный скандал

Фото: instagram.com/bitva_extrasensov_tnt/

Ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов отстранен от работы после грандиозного скандала. Оказывается, он пытался обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях.

Поклонники "Битвы экстрасенсов" в отчаянии и слезах. С громкими обвинениями выступила экстрасенс Алина Вердиш. Она заявила, что один из бессменных ведущих шоу Сергей Сафронов якобы вымогал миллионы у участников проекта за подсказки.

По словам женщины, мол, она собрала доказательства, которые в подробностях раскрывают деятельность Сергея. "У меня есть записи переговоров, банковские переводы, огромное количество сообщений, слитые задания", - заявила парапсихолог.

Она даже озвучила расценки: "За испытание «Ширма» - 600 тысяч рублей, за «Багажник» - 900 тысяч". Якобы каждый последующий этап ведущий оценил в 200 тысяч рублей и пообещал участнице, что проведет ее до самого финала.

"Определить, в каком ряду стоит машина с человеком, можно было по тому, в какой руке Сафронов держит личную вещь спрятанного зрителя. Цвет автомобиля выбрать по тому, на каком пальце он крутит кольцо", - вещает Вердиш. Она добавила, что Сергей не гнушался сливать информацию не только о простых смертных и звездах, но и о собственных коллегах.

Скандальные заявления дошли до руководства канала ТНТ. Представители телеканала выступили с официальным заявлением.

"«Битва экстрасенсов» существует уже 13 лет. Огромная популярность шоу порождает появление большого количества шарлатанов, тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов", - цитирует обращение "СтарХит".

Руководство приняло непростое решение. "Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели", - заверили представители телеканала.

Меж тем Сергей заявил, что его обидчица за свои слова будет отвечать в суде. Ведущий намерен написать заявление, чтобы отстоять свое честное имя.