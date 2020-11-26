«Копия Королевой»: арестованная «любовница» Тарзана удивила внешностью

Сергей Глушко и Наташа Королева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Муж Наташи Королевой теперь может спать спокойно: сегодня суд арестовал шантажистку, которая угрожала поставить крест на карьере и личной жизни Тарзана. 39-летняя Антонина Саввидес почти полтора месяца терроризировала стриптизера, требуя с него 2 миллиона рублей. Ее план был до безобразия прост: объявить Глушко, что много лет назад он бросил ее беременной, и чтобы экс-«любовница» держала рот на замке, ей нужно заплатить. Предприимчивая дама даже нашла «внебрачную дочь» - 21-летнюю студентку ГИТИСа Екатерину Колисниченко, с которой познакомилась в одном из столичных хостелов. В качестве доказательств родства Сергею Глушко предъявили родинки девушки на лице - мол, точно такие же, как у Тарзана.

Однако, муж Наташи Королевой, изрядно поднаторевший в секс-скандалах за последние месяцы, оказался не лыком шит: на стол полицейских легло заявление о вымогательстве. «Любовницу» задержали при передаче денег, а ее «дочь» нашли на следующий день. Так как роль младшей сообщницы была не столь очевидна, на время следствия ей разрешили остаться дома под подпиской о невыезде. Старшей шантажистке повезло меньше.

- 26 ноября Антонина Саввидес, обвиняемая в вымогательстве в особо крупном размере, заключена под стражу на два месяца, до 24 января 2021 года, - сообщили kp.ru в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

39-летняя Антонина Саввидес. Фото: пресс-службы Таганского районного суда

Шантажистке грозит серьезный срок: от семи до 15 лет лишения свободы. Говорят, на преступление она пошла, чтобы расплатиться с просроченным кредитом.

Впрочем, пользователей соцсетей куда больше впечатлил другой момент: по мнению обывателей, Саввидес на фото в «клетке» оказалась очень похожа на Наташу Королёву.

- Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая, - пишут в соцсетях.

Кроме того, оказалось, что эта история связана с недавним скандалом с изменой Тарзана. Молодая актриса Анастасия Шульженко, которая на всю страну предала огласке факт супружеской неверности Глушко, лично знакома с дамами-вымогательницами.

- Они названивали мне, просили о встрече, - рассказала Шульженко в своём Инстаграме. - И в какой-то момент мы с ними встретились. Точно могу сказать: эти люди представляют собой угрозу как для Серёжи, так и для общества в целом. Они говорили страшные и ошеломляющие вещи, грозились уничтожить Серёжу. Зачем я это рассказываю? Я не хочу, чтобы этих женщин как-то связывали со мной.

Как заверила актриса, в этой ситуации она целиком и полностью на стороне Тарзана, и если он обратится к ней, поможет, чем сможет. Сам Тарзан ни историю с шантажистками, ни «помощь» любовницы, которая едва не разрушила его брак, никак не комментирует.