Мария Бутина: Законы США об иноагентах применили ко мне для политической травли

В Москве состоялась презентация книги Марии Бутиной - «#Тюремный дневник». Фото: Арина СУВОРОВА

В Москве состоялась презентация книги Марии Бутиной - «#Тюремный дневник», увидевшей свет с помощью издательства АСТ.

НАША МАША

За судьбой задержанной в США в 2018 году россиянки следила вся страна. Информация о ее аресте появилась буквально сразу по окончанию первой и последней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Бутину объявили в США иностранным агентом, приписывали разведработу на российское правительство и называли «русской шпионкой».

В американской тюрьме россиянка провела полтора года - 467 дней, и только благодаря своей стойкости и мужеству, а также колоссальной работе, проделанной нашими дипломатами и адвокатами, Мария оказалась на свободе.

Сейчас Мария Бутина - член Общественной палаты РФ, эксперт при Уполномоченном по правам человека.

Книга Марии Бутиной - «#Тюремный дневник». Фото: Арина СУВОРОВА

КНИГА КАК ПРИЗЫВ

Презентация книги превратилась в дискуссию, тон которой задала героиня мероприятия.

- В США действуют четыре закона об иноагентах, по одному из которых я и была привлечена к ответственности. Причем в моем случае не было какого-либо состава преступления: я не вела вредоносную деятельность против Соединенных Штатов, не получала деньги от России. Этот закон был применен ко мне исключительно для политической травли. А наши, аналогичные законы должны быть приведены в соответствие с требованиями времени. Сегодня положение о том, что только СМИ или юридические лица могут быть иностранными агентами, уже не работает – агенты просто начали выступать в качестве физических лиц без обязательной регистрации. Нет необходимости в том, чтобы совсем запрещать их деятельность: речь исключительно об информировании граждан России о том, почему тот или иной человек организовывает мероприятие, и кто за это платит. Сегодня, когда политическая ситуация в любой стране накалена до предела, нужно внимательно следить за тем, кто какие идеи распространяет и почему», – выразила свое мнение Бутина.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Сейчас, будучи членом Общественной палаты РФ, Мария Бутина решила посвятить себя оказанию помощи тем, кто оказался в беде за границей. Эта идея пришла к ней после разговора с матерью одного из наших соотечественников, находящихся в заключении за границей. Помимо Виктора Бута и Константина Ярошенко, сидящих в американских тюрьмах, Марии Лазаревой, насильно удерживаемой в Кувейте, есть немало других россиян, подвергающихся за рубежом преследованию.

- Хорошим примером эффективной помощи стало дело Олесей Красиловой, которую задержали в Испании. Она вернулась домой, с ней все хорошо. Есть кейсы, которые находятся в процессе. Эта работа очень тяжелая, потому что западные страны не горят желанием идти на какие-либо переговоры, они подчеркнуто плохо относятся к нашим согражданам, держат их в антигуманных условиях, - рассказала Бутина, отвечая на вопрос «Комсомольской правды». – Но мы прилагаем все возможные усилия, работаем со всеми государственными органами, прежде всего с Министерством иностранных дел. Поскольку этот вопрос касается каждого из нас. Когда мы говорим: «мы своих не бросаем», надо понимать, что один за всех и все за одного.

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