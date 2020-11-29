Звездные дочки: какую роль в жизни Алферовой, Заворотнюк, Бузовой и Меньшовой сыграли их мамы

Ксения Алферова и мама Ирина. Фото: instagram.com/ksenialferova

Ксения Алферова и мама Ирина

Народная артистка Ирина Алферова для Ксюши главный ориентир и друг. 13-летняя Евдокия, дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева, бабушку обожает и часто у нее гостит. Помимо Ксении, Ирина Алферова воспитала троих приемных детей - сына умершей сестры, а также и сына и дочь своего мужа Сергея Мартынова.

Ирина Алферова - одна из немногих артисток своего поколения, кто и без пластики выглядит прекрасно, гармонично и молодо. Ксения говорит, что мама поделилась с ней секретом красоты:

«Надо быть добрым человеком. А у злых, вечно всем недовольных людей лицо к старости покрывается морщинами недовольства и занудства - никакой косметолог не поможет. Секрет молодости моей мамы - чистая, щедрая душа, сердце, вмещающее всех. И никаких операций».

Ксения Алферова не скрывает чувств: «Я благодарна Богу, что разрешил мне выбрать именно такую маму. Как ни странно, но по-настоящему начинаешь ценить это, только когда сама взрослеешь и становишься матерью. Когда сталкиваешься с трудностями, каждый раз понимаешь - какое же счастье, что мама рядом. Мама обнимает - и ты выдыхаешь, расслабляешься. А иногда плачешь - от счастья, что есть на Земле человек, который любит тебя всегда и всю, со всеми твоими закоряками и считает самой лучшей».

Ольга Бузова и мама Ирина

Оля Бузова в четыре года уже читала, считала и знала дроби. Поэтому мама отдала ее в школу с пяти лет. Будущая звезда училась только на 4 и 5. Проблем у Ирины Александровны с дочкой не было, зато поводов для гордости сколько угодно. На телешоу «Дом-2» Ольга отправилась в 18 - так вышло, что ее младшая сестра Анна отправила заявку за нее. Олю выбрали из тысяч девчонок. «Дочку девочки недолюбливали - я была уверена, что ее в первую же субботу выгонят, - вспоминает Ирина Александровна.

- Но этот проект для Оли стал шансом заявить о себе. Я все года пыталась ее оттуда забрать, но потом убеждалась, что дочка молодец, делает все правильно. Она сама находит приключения, сама попадает в беду, сама создает проблему, и сама же из нее выходит. Жалуется мне только в самый последний момент, когда наступает предел ее возможностей…» Мама дочерью гордится, а Ольга - дочь примерная и заботливая. Они постоянно на связи - как лучшие подруги, поддерживают друг друга во всем. Ну и, конечно, дочь давно обеспечивает маму не только всем необходимым, но и балует от души.

Ольга недавно рассказала нам, что всегда хотела хорошо зарабатывать, чтобы радовать родителей. Теперь у нее такая возможность есть. Первую зарплату Бузова отдала полностью маме. А став известной, на первые серьезные сбережения купила маме квартиру в Санкт-Петербурге. Теперь у Оли новая мечта: «Я хочу купить загородный дом мамочке в Испании или в Италии - где она выберет».

Юлия Меньшова и мама Вера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова и мама Вера

Юлия Меньшова и народная артистка Вера Алентова - лучшие подруги. Недавно Юлия в социальных сетях рассказала о трогательных взаимоотношениях с мамой: «Раз в год мы с мамой разбираем ее шкаф. В мамином гардеробе можно обнаружить вещи в прекрасном состоянии, которым лет по… сорок! Иногда они снова входят в моду. А иногда: «Нет, давно не ношу, но… не отдам». Я понимаю и не настаиваю. Но когда целый ряд плечиков освобождается от устаревших вещей, мама испытывает облегчение. И мы едем в магазин. Я обожаю этот момент. Потому что в маминых глазах загорается волшебный огонь азарта, свойственный всем женщинам. Она отражается в зеркале, ей явно нравится, но она говорит: «Нет, Юля, мне кажется, что это все-таки слишком...» А я: «Нет, мам, это очень хорошо». И мама снова смотрит на себя. И мы идем на кассу. А потом мама мне звонит: «Слушай, а помнишь этот мой свитер? Мне кажется, он тоже будет хорош с этой юбкой?» Я говорю: «Да! Точно! Будет отлично!»

Лиза Арзамасова и мама Юлия

У актрисы Лизы Арзамасовой мама Юля - и подруга, и директор в одном лице. Папа Елизаветы погиб, когда она была ребенком, а мама рано разглядела талант дочери и отвела в кружок при ГИТИСе. А потом продвигала ее актерскую анкету - так Лиза получила роль в «Папиных дочках». Мама-продюсер и директор устроила карьеру талантливой Елизавете. Вот и жениха Илью Авербуха Юлия одобрила, несмотря на то, что с будущим зятем почти ровесница - главное, чтобы дочка была счастлива. А уж это она чувствует лучше всех - интуиция. Сейчас Лиза живет с женихом, поэтому радуется командировкам, где ее сопровождает мама: «Люблю эти поездки - за то, что мы много обнимаемся и общаемся».

Анастасия Заворотнюк и мама Валентина

Несколько лет назад Анастасия Заворотнюк рассказывала, какой страх испытывала, наблюдая за репетициями и спектаклями, где по сюжету умирала ее мама. Мама Насти - народная артистка Валентина Заворотнюк, играла в театре драматических героинь. Настя и сама стала артисткой, а мама бросила работу и всегда была рядом - помогала с внуками. Анастасия Заворотнюк часто публично благодарила маму: «За любовь, за терпение, за мудрость - спасибо тебе, мамочка, за все!» Сейчас Валентина Борисовна - главная няня для младшей внучки Милы и помощница для Насти, которая борется с тяжелой болезнью.

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