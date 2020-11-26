Путин - об Усолье-Сибирском: Удалось предотвратить риск настоящей экологической катастрофы

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и президент России Владимир Путин (слева направо) во время совещания совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирского Иркутской области в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин прилетел в Саров, где провел совещание по ликвидации экологической катастрофы в Усолье-Сибирском. Там с советских времен накапливались отходы производства химического комбината.

- Сложилась очень опасная ситуация, большая угроза и природе, и, что самое главное, людям, - констатировал президент. - Прежде всего должны были быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей, обеспечением бесперебойной работы систем городского хозяйства.

Из самого Усолья-Сибирского о проделанном за несколько месяцев доложила вице-премьер Виктория Абрамченко, а главным оператором выступил «Росатом», о работе которого рассказал глава корпорации Алексей Лихачев.

- Удалось сделать главное, сейчас нет угрозы жизни и здоровью людей, - заверила президента Абрамченко.

- Мы идем досрочно - и по аварийным емкостям, и по цеху ртутного электролиза, - доложил Лихачем. - Реабилитация площадки в Усолье-Сибирском обойдется в 48,5 миллиардов рублей.

Президент пообещал помочь в случае необходимости финансами и в целом остался доволен сделанным, но обратил внимание, что одного восстановления окружающей среды будет недостаточно.

- Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории, - распорядился Путин. - Знаю, что в планах госкорпорации "Росатом" - создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть предприятия и создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места для людей.

Подводя итоги совещания, глава государства поблагодарил всех, принимавших участие в работе.

- Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли быть непредсказуемыми, - сказал Путин. - По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической катастрофы. Вот это самое главное.