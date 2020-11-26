Расстались из-за кружки кофе: Виктория Боня впервые рассказала, почему бросила наследника миллиардера Алекса Смерфита

Боня и Смерфит расстались в 2017 году. Фото: Инстаграм.

Телеведущая Виктория Боня и наследник ирландского миллиардера Алекс Смерфит прожили в гражданском браке семь лет, у них родилась дочь Анджелина. По словам Вики, они всерьез готовились к свадьбе и даже уже составили брачный контракт. Но в 2017 году пара рассталась. В Youtube-шоу «Алена, блин!» Боня впервые рассказала, что стало причиной их разрыва, и что она получила бы по контракту, если бы все-таки пошла под венец с молодым наследником громкой фамилии.

- В контракте было прописано, что если я ему изменила, то понятно уже, что все. И что он будет меня содержать после расставания, если я не встречу другого мужчину. Это нормально, у них такая позиция: есть другой мужчина, значит, наверное, позаботится. С моей стороны никаких условий не было. У меня изначально не было никакой цели — отсудить что-то, забрать. Хотя, прожив с ним шесть лет, по европейским правилам я могла подать иск уже как жена, у меня были полные права, как у официальной жены, - рассказала Боня.

Виктория уверяет что сошлась с Алексом исключительно по любви – ведь если бы ею двигали корыстные интересы, она до сих пор судилась бы с ним за недвижимость и алименты. Более того, когда Боня закрутила роман со Смерфитом, у него практически не было денег. Хотя отец Алекса владеет крупнейшей в мире компанией по производству картонных упаковок, молодому наследнику пришлось пробиваться самому. Боня и Смерфит познакомились в 2010 году в Москве – Алекс тогда пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. Когда стало известно о беременности Виктории, Алекс увез избранницу в Монако, где живет его семья. Но даже после этого Вике приходилось самой оплачивать многие расходы.

- Я летала туда-сюда, моталась, как на автобусе. Я была, скажем так, на пике своей карьеры: сериал, съемки, передача. И раз — я встречаю его. Понимаю, что готова поехать, все это оставить, переехать туда. Но это был европейский формат отношений, не типа «ты переезжай, я тебе все куплю, все сделаю», я также продолжала работать, летала еще пару лет, - говорит Виктория.

Виктория и Алекс познакомились в Москве в 2010 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что они жили вместе, Боне не хватало в их отношениях обычного тепла. А из-за ее работы гражданские супруги стали еще больше отдаляться. Проблемы копились, как снежный ком - и в один момент их отношения рассыпались буквально из-за пустяка.

- В какой-то момент поняла, что он как родной брат, как сосед — близкие люди, но не хватает какой-то заботы. Ничего ведь не надо делать, просто позвони, спроси: «Как долетела?», но такого не было. Потом ему стало не нравиться, что я много работаю, но я не могла просто взять и перестать. Вот так понемногу мы стали отдаляться друг от друга. Мы не ругались, никто никому не изменял, никакой грязи не было. Из-за чего мы расстались? Из-за кофе. Я замоталась, дочку в школу провожала, надо было выбегать уже из дома, забыла на столе кружку из-под кофе. Он позвонил мне и говорит: «Ты кружку не убрала». Ну какая, блин, кружка? Мне стало обидно, что он не видит, что я работаю, пашу, все делаю, зато кружку он видит! Так мы и расстались — по телефону, - призналась Боня.

Тем не менее ради дочери супруги сохранили теплые отношения. Весной, когда началась пандемия коронавируса, модель вместе с дочкой Анджелиной вернулась в Монако и на два месяца поселилась в доме Смерфита. Экс-супруги вместе провели период самоизоляции. А летом Боня сняла в Монте-Карло роскошную квартиру с видом на Средиземное море, куда переехала с дочкой. Модель решила вернуться на Лазурный берег еще и потому, что последние два года Алекс боролся с болезнью Лайма. Ей хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. Вика уверяет, что ни о каком воссоединении с Алексом речи не идет, хотя говорит, что всегда будет любить бывшего мужа.

Переехав к своему избраннику в Европу, Виктория продолжала много работать и светиться на красных дорожках. Фото: REUTERS

- После того как мы разошлись, я два года задавалась вопросом: «А правильно ли я сделала, что приняла такое решение?». На удаленке я поняла, что очень люблю Алекса как человека, и что мы очень разные люди. Он для меня — отец моей дочери, часть моей семьи. И они тоже принимают меня как свою семью, - говорит модель. - На карантине мы жили не тужили, занимались спортом, дыхательными упражнениями. Я теперь могу на выдохе задержать дыхание на 2,5 минуты! И он тоже расцвел, ожил, несмотря на свою болезнь неизлечимую — болезнь Лайма. Мы провели отличный месяц, побыли вместе с Анджелишкой, много разговаривали и занимались с ней.

27 ноября модель отмечает день рождения – ей исполнился 41 год. Накануне Боня улетела из Франции в теплые края, чтобы устроить праздник на пляже на берегу теплого моря. Куда именно она отправилась, Виктория держит в секрете.