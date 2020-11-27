«Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции»: Ольга Слуцкер рассказала, как Юдашкин борется с онкологией

Валентин Юдашкин с 2016 года борется с онкологией. Фото: Инстаграм.

Знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин с 2016 года борется с онкологией. Несмотря на тяжелый курс лечения и операции 57-летний дизайнер продолжает работать, и даже создал за это время несколько новых коллекций. О силе духа своего близкого друга рассказала президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер. В Youtube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» она поделилась тем, как однажды приехала поздравить Юдашкина с днем рождения, который модельер отмечает 14 октября. По этому случаю семья Юдашкиных решила устроить небольшое торжество в узком кругу.

- День рождения Вали, октябрь… Валя отмечал дома. Я приехала чуть с опозданием с работы, уже были гости. Естественно, Алла Борисовна с Максимом, Буйновы, Достманы - несколько пар. И я увидела во главе стола сидит как мальчик худенький Валя, ему трудно было сидеть прямо — сидит, сутулясь. На тот момент Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции, - рассказала Слуцкер.

Ольга признается, что в тот момент посоветовала супруге дизайнера Марине Юдашкиной поберечь мужа и оградить его от всех дел. Ей казалось, что ее друг должен полностью сосредоточиться на своем здоровье, не отвлекаясь больше ни на что. Однако реакция Марины Юдашкиной была совершенно неожиданной.

- Марина мне: «С чего это? Юдашкин?! Будет дома сидеть? Ничего подобного! Он будет ходить, как ходил - везде, жить как жил, работать, готовить показ. В этом и есть его жизнь. Я ему дома сидеть не дам», - говорит Ольга.

Заявление жены кутюрье шокировало Слуцкер: она решила, что Юдашкина просто не жалеет своего мужа. Но спустя некоторое время Ольга была вынуждена согласиться с Мариной.

- Был показ Юдашкина на Неделе моды в Москве. Он вышел на подиум с новой стрижкой — такой новый, молодой. У него появились спокойствие и мудрость. Я не перестаю восхищаться Мариной. Какая же она молодец! - отметила Ольга.

Сейчас Валентин Юдашкин продолжает работать но при этом соблюдает все предписания докторов. Кутюрье почти все время проводит дома. В разгар пандемии коронавируса он старается не выходить без особой надобности. Исключение модельер делает только для лечебных процедур.

Напомним, в 2016 году дизайнер впервые пропустил собственный показ на Неделе моды в Париже. Тогда ему сделали операцию на почке. Позже Валентин Юдашкин рассказал о том, что у него обнаружили онкологию. Врачи диагностировали у него рак пищевода. При этом кутюрье заверил поклонников, что болезнь вошла в стадию ремиссии, и ему лучше.