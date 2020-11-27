Госавтоинспекция в непогоду помогает водителям выбраться из снежного плена

Снежные бури, заносы и гололед в эти дни заблокировали движение на многих автодорогах России. Фото: ГУОБДД МВД России.

Зима вступила в свои права в большинстве российских регионов. Снежные бури и гололедица значительно осложнили ситуацию на дорогах. В этих непростых условиях сотрудникам Госавтоинспекции приходится буквально спасать водителей из снежного плена.

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Один из самых мощных ударов стихии за последние дни пришелся на Приморский край. Сильный снегопад здесь смешался с ледяным дождем, буквально заморозив жизнь в регионе. В крае был введен режим чрезвычайной ситуации, движение на автодорогах застопорилось из-за сильных заносов. А из-за падения льда с вант проезд по Русскому мосту во Владивостоке оказался заблокированным.

Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни работали в усиленном режиме, оказывая поддержку застрявшим на дорогах водителям. Они помогали с вызовом технической службы или эвакуатора, обеспечивали бесперебойную работу дорожных и коммунальных служб во время расчистки улиц и дорог от снега и поваленных деревьев, регулировали проезд транспорта.

Во Владивостоке ледяной дождь сковал автомобили. Фото: ГУОБДД МВД России

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Несколько дней подряд сильный снегопад продолжался и в Ставропольском крае. Разгул стихии накрыл многие участки автодорог региона. Сотрудники Госавтоинспекции несли службу практически в круглосуточном режиме. Вместе с экстренными и дорожными службами они приходили на помощь водителям, помогая вытаскивать застрявшие в сугробах автомобили с помощью спецтехники. Сотрудники ГИБДД освободили из снежного плена десятки грузовых и сотни легковых машин.

В операции по спасению были задействованы патрульные «уазики» повышенной проходимости, оснащенные лебедкой. Эти маневренные автомобили поступили в распоряжение Госавтоинспекции края благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во время ликвидации ЧП пришлось использовать и «тяжелую артиллерию» - крупнотоннажную технику и автокраны.

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Снегопады и заносы осложнили движение и в других регионах, в том числе в центральной части страны, на юге и северо-западе. Из-за неблагоприятной погоды, когда на дорогах начинается гололед и снижается видимость, водителям нужно быть особенно острожными. К сожалению, невнимательность шоферов часто становится причиной серьезных ДТП. Так, в Ленинградской области водитель грузового автомобиля во время снегопада выезжал со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с городским автобусом. В автобусе в этот момент находились 15 пассажиров. В результате серьезной аварии один пассажир погиб, еще 11 человек попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Из-за снега и льда в Приморье оборвались провода и повалились деревья. А дороги оказались отрезанными. Фото: ГУОБДД МВД России

Зимняя погода резко повысила статистику ДТП: из-за снежных заносов, гололеда и сокращения продолжительности светового дня риск аварий повышается в разы. Только за октябрь и ноябрь в России произошло более 1,3 тысяч ДТП, в которых погибли 173 человека и более 1,9 тысяч получили травмы. При этом почти в каждом третьем ДТП были выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог.

В плохих погодных условиях Госавтоинспекция усиливает меры безопасности на автотрассах, чтобы своевременно реагировать на вызовы стихии и предотвращать ДТП. Сотрудники ГИБДД круглосуточно ведут мониторинг ситуации на дорогах и анализируют данные о текущем состоянии трасс. Кроме того, Госавтоинспекция вправе наказывать должностных и юридических лиц, не обеспечивших безопасное состояние автодорог. Вопрос надлежащего содержания зимних трасс стоит на особом контроле у комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В условиях плохой видимости сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно осторожными. Фото: ГУОБДД МВД России

Сотрудники Госавтоинспекции просят автовладельцев в случае ухудшения погоды быть особенно внимательными на дорогах. И, если есть такая возможность, воздержаться от передвижения на личном транспорте. Поездки за город благоразумней перенести на более благоприятное время. Если отменить путешествие нельзя, то перед тем, как сесть за руль, стоит убедиться в полной технической исправности автомобиля. А по пути строго соблюдать правила дорожного движения.

Перед поездкой не поленитесь прослушать прогноз погоды и учить сводку о ситуации на дорогах. В случае ограничения движения или закрытия участков дорог соответствующая информация об этом будет оперативно размещаться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции и в аккаунтах подразделений ГИБДД в социальных сетях.