Пьяная полуголая невеста: Асмус прогулялась на морозе в нижнем белье и с бутылкой водки

Кристина Асмус шокировала поклонников новым образом. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус – мастер перевоплощений: в Инстаграме актриса поделилась роликом, который поверг ее поклонников в шок. В видео Кристина предстала в образе пьяной полуголой невесты. Артистка в ярком нижнем белье, накинутой поверх куртке и в фате бродит по территории аэропорта с чемоданом в одной руке и бутылкой водки в другой. Судя по потекам туши на ее лице, в жизни горе-невесты случилась какая-то драма.

- А как проходит ваш вечер пятницы? - поинтересовалась Асмус у подписчиков.

Судя по всему, провокационное видео – это кадры со съемок фильма «Булки», который должен выйти на экраны в 2021 году. В комедии режиссера Олега Асадулина Кристине досталась роль девушки, которая делает отличную выпечку и мечтает найти применение своим кулинарным талантам. Съемки картины стартовали в прошлом месяце. По сюжету, супруг изменил героине Асмус практически сразу после свадьбы. С горя девушка напивается… и приходит в себя на Шри-Ланке. Без денег и документов, зато под одной крышей с тремя парнями.

Кристина в ярком нижнем белье, накинутой поверх куртке и в фате бродит по территории аэропорта с чемоданом в одной руке и бутылкой водки в другой. Фото: Инстаграм.

Ранее Кристина заинтриговала поклонников, опубликовав на своей страничке снимок в свадебном платье. Правда, фолловеры сразу раскусили, что замуж Асмус выходит не по-настоящему, а в кино – уж слишком провинциально выглядела невеста.

- Да-да, вы молодцы. Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже, - пошутила потом Кристина в Инстаграме. - Вчерашний образ был из фильма «Булки». Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мои же) ковид...

Кристина снимается в комедии «Булки». Фото: Инстаграм.

А еще актрисе по сюжету приходится эротично танцевать. В Инстаграме Кристина решила продемонстрировать, как она умеет делать стриптиз. Асмус записала веселый видеоролик, в котором она двигается перед камерой под песню «You can leave your hat on». В начале видео на ней надеты теплая кофта и термобелье, от которых она постепенно избавляется, соблазнительно виляя бедрами.

- По многочисленным просьбам! Кто там хотел и не успел в прошлый раз? Продолжение самого весёлого, простого и кайфового конкурса «Перепляши Асмус»! – иронично написала 32-летняя звезда.

Комичность ситуации заключалась в том, что Кристина двигалась под музыку с грациозностью коровы на льду, а сам стриптиз выглядит скорее анекдотично, чем эротично. Учитывая, что в прошлом Асмус занималась спортивной гимнастикой и отлично умеет танцевать, можно предположить, что этот танец также был частью ее роли.