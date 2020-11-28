Вот это модель: 62-летняя Шэрон Стоун в смелом боди показала длинные ноги

Шэрон Стоун - одна из самых красивых актрис Голливуда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон Стоун в свои 62 года остается востребованной моделью. Ее часто снимают для рекламы и глянцевых журналов. Кадром из новой фотосессии актриса поделилась в Инстаграме. На фото Шэрон снята в обтягивающем черном боди, поверх которого она накинула цветную блузку Dolce&Gabbana. Актриса присела на подлокотник дивана, и эта поза позволила показать в выгодном ракурсе ее длинные стройные ноги и пышную грудь.

- Мой друг и блестящий стилист @paris_libby прислал мне это сегодня. Я не только поражена, но и благодарна за то, что все еще работаю моделью в 62 года, La Dolce Vita, спасибо всем, кто нанял меня в этом году, - рассказала Шэрон в подписи к фото.

Поклонники удивляются: и как Шэрон в свои годы умудряется так великолепно выглядеть? «Абсолютная красота», «Вы не только красивая женщина, но и потрясающая душа», «30-летние девушки не дотягивают до ваших ног, принцесса», «Великолепна в любом возрасте», «Ты потрясающая, Шэрон! Будешь моделью до 100 лет!».

Сейчас Стоун мало снимается в кино, зато она проводит много времени с семьей. Актриса живет в большом доме в Беверли Хиллз вместе с мамой, тремя сыновьями, двумя собаками и котом. И у нее находится время абсолютно на всех! Шэрон очень трогательно заботится о 87-летней маме, которая не так давно перенесла два сердечных приступа, от которых чуть не умерла. Чтобы порадовать ее, актриса недавно арендовала кафе с игральными автоматами, где ее мама Дороти была единственной гостьей. Перед этим кафе тщательно дезинфицировали, все – и персонал, и Шэрон с мамой носили медицинские маски. И все равно родительница звезды была на седьмом небе от счастья и прекрасно провела день.

Кстати именно мама спасла актрисе жизнь, когда в нее однажды попала молния. Шэрон тогда чуть не погибла. В это время актриса занималась домашними делами.

- Я была дома. У нас был собственный колодец. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. В этот момент в колодец попала молния, воду осветила яркая вспышка.

Молния ударила с такой силой, что актрису отшвырнуло от колодца через всю кухню.

- Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась об холодильник, - рассказала Шэрон в одном из интервью. – Я была совершенно ошарашена.

Звезда не упомянула, когда именно произошел это инцидент. К счастью, в этот момент ее мать была дома. Шэрон потеряла сознание и лежала неподвижно до тех пор, пока мама не привела ее в чувство.

- Я была в каком-то невероятном состоянии, я даже не знаю, как это описать. Мама посадила меня в машину и отвезла в больницу, - рассказал Стоун. - И ЭКГ (электрокардиограмма – Ред.) показала, что мое тело наэлектризовано.

После этого Шэрон полторы недели находилась под присмотром врачей.

- Мне приходилось делать ЭКГ каждый день в течение 10 суток,- призналась звезда.

Шэрон очень гордится своими сыновьями – 20-летним Роэном, 15-летним Лэрдом и 14-летним Куинном. Все дети актрисы – приемные. В 1998 - 2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили своего старшего сына Роэна. Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков - Лэрда и Куинна. Актриса не раз пыталась родить сама, но у нее случились несколько выкидышей. Ее желание быть мамой перевесило все, и теперь у нее большая и счастливая семья.